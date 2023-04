La nipotina di Ilary Blasi festeggia il compleanno e la zia conduttrice non manca al party

Oggi la piccola Jolie, la nipotina di Ilary Blasi, compie gli anni e alla festa la zia conduttrice non poteva mancare

La sorella di Ilary Blasi festeggia il compleanno della sua bimba, la piccola Jolie. Una festa di compleanno in casa per la dolce nipotina della conduttrice de L’Isola dei famosi e ovviamente la zia non è mancata all’appuntamento. Da sempre le sorelle Blasi sono molto legate, lo sono anche i loro figli, quasi tutte femmine, solo Cristian è l’unico nipote maschio. E’ con un dolce video che Melory Blasi ha fatto gli auguri alla sua bambina mostrando quanto è cresciuta. Quando Jolie è nata la conduttrice Mediaset era al settimo cielo, finalmente anche lei dopo Silvia la rendeva zia. Non sono mancati in quel periodo i video di presentazione sui social e anche la piccola Isabel che teneva tra le braccia la sua cuginetta appena nata.

Ilary Blasi dopo L’Isola corre al compleanno della nipote

“Buon compleanno Biscottina Jolie” ha scritto Melory Blasi condividendo le immagini della piccola festeggiata su Instagram. Forse Jolie imita zia Ilary perché indossa un abito nero che ricorda quelli che sceglie la conduttrice.

Jolie è la figlia di Melory Blasi e Tiziano Panicci, è nata due anni fa, il 25 aprile, un giorno importante sul calendario, ancora di più nella famiglia di Ilary Blasi.

Tra regali e biglietti di auguri, golosità disposte per il buffet arriva anche la zia più amata. Anche Ilary Blasi mostra le immagini della festa di compleanno della sua nipotina. Non poteva mancare, ieri sera ha finito tardi con la seconda puntata dell’Isola dei famosi ma oggi era già nel ruolo di dolce zia.

A Verissimo quando Melory era incinta Ilary raccontò: “Siamo una famiglia di donne e siamo molto uniti. Tra noi regnano l’amore e la serenità. Siamo tre sorelle, la più grande ha due femmine, io su tre ho due bambine, e anche Melory avrà una femminuccia. Infatti, quando mi chiedono di che sesso è, io rispondo Secondo voi? Una femmina!”.