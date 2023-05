Arisa aspetta l’amore? La risposta della cantante sul principe azzurro

Arisa aspetta l'amore? Ecco la sua risposta sul principe azzurro

Anche Arisa non è immune dalla classica domanda sul fidanzato che ancora deve arrivare, sul principe azzurro che tutte dovrebbero attendere. Ma chi l’ha detto? Dopo la breve storia d’amore con Vito Coppola Arisa sembra single da un po’ di tempo ma tra le domande che le sono arrivate dai suoi follower ecco che anche la cantante lucana ha ricevuto la domandina più classica di tutte. Ad Arisa non manca l’ironia e la sua risposta diventa un bellissimo messaggio sulla indipendenza femminile, un messaggio divertente, breve e intenso. Siamo nel 2023 e ancora oggi avere un fidanzato, un compagno, sembra davvero indispensabile… forse per le altre ma non per Arisa che ha specificato che se non dovesse trovare un fidanzato per lei non cambierebbe nulla perché la sua vita è piena della sua musica, della sua arte, del suo lavoro. Per Arisa il suo vero amore sono i suoi fan… ma è davvero così?

Arisa e il fidanzato che non arriva

“Ah tesoro, allora tu hai la stessa modalità mia di attesa del principe azzurro, divanata – ha detto la cantante ad una delle sue fan – In attesa, aspetta e spera, mo entra dalla finestra. Da dove arriva questo? Da dove arriva? Non arriva? E stica**i!” ed è così che ha concluso, perché anche se l’amore non dovesse arrivare per lei non cambierebbe davvero nulla.

Più volte ha sofferto per amore, ci ha creduto, ha pianto e poi ha capito che si basta da sola, che deve amare prima se stessa. Arriva o non arriva il principe azzurro, il punto è proprio nel definirlo “principe azzurro”.

E’ la domanda che le ragazze single dovranno ascoltare sempre, da parenti e amici, ovviamente da chi è già fidanzato, ha una famiglia. Quelle domande sull’anima gemella che andrebbero evitate, perché la vita non può essere uguale per tutte, non può seguire tappe sempre precise e scadenze perfette per tutte.