Aurora Ramazzotti al supermercato con Cesare ma la criticano per la sua ora d’aria

Aurora Ramazzotti risponde agli attacchi assurdi delle mamme che non hanno mai lasciato i figli nemmeno da grandi

L’ora d’aria di ieri per mamma Aurora Ramazzotti non è piaciuta a chi non ha davvero nulla di meglio da fare nella vita che attaccarla sui social. Ancora una volta però la figlia di Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker è riuscita ad utilizzare le critiche per parlare di una cosa positiva: il tempo che le mamma devono prendersi per il proprio benessere, per la salute mentale, magari senza sensi di colpa. E’ assurdo che ci siano persone che commentano di tutti, che sui social si permettono di giudicare ogni singolo gesto, foto, frase. Aurora Ramazzotti sorride: ieri ha pubblicato una sua foto mentre al tavolino di un bar, all’aria aperta, beve un succo. “Ora d’aria per mami” appunto, ma sotto quel post sono arrivati tantissimi attacchi di mamme che non hanno mai preso un’aria d’aria nemmeno adesso che i figli sono maggiorenni. “Mi fa volare che stiano volando stracci sotto questo post perché ho scritto “ora d’aria” e perché qualcuno ha pensato che ho lasciato il bambino e so’ andata a farmi i fatti miei in giro” ha commentato poco fa Aury.

Aurora Ramazzotti legge gli attacchi nei suoi confronti

“Sono partiti i soliti commenti un po’ inutili sul fatto che loro non se la sono mai presa sta benedetta ora d’aria e ora stanno tutti litigando e rivendicando il diritto di una mamma di fare un po’ quello che le pare”. Aurora prepara ironicamente i pop corn e aggiunge altro continuando a leggere i commenti.

“La cosa più divertente è che ho scritto ora d’aria perché sono uscita di casa ma Cesare era proprio di fianco a me, quindi stanno litigando per niente”. Ma a prescindere se suo figlio era o meno con lei come si può criticare il suo post, l’ora d’aria per la mamma.

Continua ironica dicendo che adesso le altre mamme possono stare tranquille, mostra la spesa al supermercato con Cesare tra le sue braccia. Anche lei non è una mamma immune dai sensi di colpa e anche per lei è difficile staccarsi da suo figlio ma sempre tra le storie di Instagram conclude che un giorno parlerà con le sue follower della possibilità di prendersi davvero del tempo per se stesse, per la propria salute mentale; invece di perdere tempo a commentare in modo negativo.