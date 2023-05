Lorella Cuccarini alla partita della figlia si scatena orgogliosa

E' una Lorella Cuccarini scatenata alla partita di sua figlia Chiara

Dopo le confidenze di Chiara, la figlia di Lorella Cuccarini, sulla sua vita privata, la rivista Chi pubblica le foto che mostrano semplicemente l’amore di una mamma. Che noia tutte quelle domande rivolte alla Cuccarini, assurdi i commenti scritti sul suo conto se ha accettato o meno le scelte di sua figlia. Lorella Cuccarini seduta sugli spalti fa semplicemente la mamma, protegge i suoi figli, fa il tifo per tutti loro, questa volta in modo particolare per la sua Chiara. La coach di Amici questa volta non è in prima fila, non c’è lei sul palco ma in campo c’è Chiara Capitta, Capitano della Roma femminile. Anche ad Amici la Cuccarini non riesce a scatenarsi come fa per la partita e per i successi della sua calciatrice preferita. In versione mamma e tifosa è però un vero spettacolo, ancora una volta è impossibile non ammirare anche Lorella, che quasi rischia di togliere spazio alla figlia 23enne.

Chiara Capitta, la figlia di Lorella Cuccarini durante una partita di calcio

La Roma gioca contro il Palermo, squadre femminili in campo e ancora una volta l’artista svela il legame fortissimo che c’è con la figlia. Attenta ad ogni passaggio, telefono e tablet stretti in mano e la ballerina attuale Prof di Amici è pronta a scattare tutte le foto possibili. Osserva, si agita, scatta, esulta e passa ai video, felice come se fosse la prima partita della sua ragazza. La vittoria c’è e madre e figlia tornano a casa con un bel 2- 1 per la Roma contro il Palermo.

Lorella Cuccarini e suo marito, conosciuto con il nome di Silvio Testi, hanno sempre assecondato la passione di Chiara per il calcio, fin da quando era piccolissima. Tra allenamenti e partiti i sacrifici sono stati ripagati e Chiara Capitta milita in serie C con il ruolo di capitano della sua quadra Roma femminile.

Chiara ha un fratello gemello, Giorgio, e altri due fratelli, una famiglia numerosa, l’orgoglio vero della Cuccarini che di recente ha commentato: “Non c’è orgoglio più grande dell’avere cresciuto individui capaci di stare al mondo. Oggi so che anche se i miei figli dovessero rimanere soli se la caverebbero benissimo. Ed è questa la mia più grande tranquillità”.