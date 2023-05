Federico Fashion Style crolla e finisce in ospedale: “Resterete scioccati, cosa non si fa per soldi”

Federico Fashion Style si mostra sui social mentre è ricoverato in ospedale e poi racconta i dettagli in un lungo sfogo

Come sempre Federico Fashion Style non si nasconda e si mostra ai suoi follower, raccontando il bello della sua vita ma anche i momenti di caduta. Ieri ha avuto un crollo ed è finito in ospedale e oggi, ha voluto spiegare che cosa sta accadendo, rassicurando tutti sulle sue condizioni di salute. Un crollo è umano, spiega il parrucchiere, perchè dopo tutto quello che sta sopportando e ha sopportato nell’ultimo periodo, sarebbe stato impensabile non avere dei problemi.

“Sto bene, tranquilli è solo un crollo. Ma i crolli fanno più forti le persone!” aveva scritto nella storia dall’ospedale, mostrandosi con la flebo attaccata alla mano. Spiega che era impossibile resistere, dopo tutto quello che gli è successo, non fa riferimenti ma è molto chiaro che sembra parlare della sua ex e di tutte le difficoltà che sta avendo con lei per la gestione della piccola. Perchè per Federico, la sola cosa che conta, è la sua bambina. Vorrebbe stare con lei, passare del tempo ma a quanto pare, i problemi non mancano, anche se non parla in modo esplicito di questa cosa.

Le lacrime di Federico Fashion Style che finisce in ospedale

Lo sfogo di Federico Fashion Style su instagram

Il duro sfogo:

Sono tornato operativo a parte la mia faccia, vi ringrazio per i migliaia di messaggi che mi avete inviato, per il vostro amore, per il vostro supporto. Sapete tutto, sapete che dietro a un telefono c’è anche un cuore. Ci sono tanti leoni da tastiera ma anche persone che hanno un cuore. Avete già capito tuto, non vi spiego perchè sono stato ricoverato, ma ci sarà il giusto tempo per raccontarvi tutto. Quando saprete, anzi, leggerete con i vostri occhi, perchè va bene raccontare ma le cose vanno viste prima di giudicare. E quando voi leggerete, resterete scioccati, di cosa è capace di fare l’essere umano pur di guadagnare. Come dicevano i nostri vecchi nonni, tempo al tempo, adesso ragazzi pensiamo al lavoro…

Sono durissime le parole di Federico che a quanto pare, racconterà presto tutto quello che c’è da raccontare. Ma per il momento preferisce tacere e continuare a occuparsi dei suoi saloni, delle sue clienti e dei suoi follower che lo seguono sempre con tanto amore.

Non sappiamo a chi si stesse riferendo, se alla sua ex o ad altre situazioni, anche perchè in questi mesi Federico Lauri ha spesso detto che sul suo conto si erano inventate storie di ogni genere. Tempo al tempo quindi, non ci resta che attendere le prove.