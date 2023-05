Il seno di Sabrina Salerno non è rifatto, la reazione di Angela Cavagna alla perizia

Che imbarazzo tra perizia al seno di Sabrina Salerno, rifatto o non rifatto, e la reazione di Angela Cavagna

Sabrina Salerno alla fine è esplosa, sempre così discreta alla fine è andata da un esperto per la perizia del suo seno, per mettere a tacere tutte le fake news. Sabrina Salerno non ha il seno rifatto, dopo le parole di Angela Cavagna e dopo decenni è tutto risolto, ci ha pensato un chirurgo plastico.

Sabrina Salerno non si è mai sottoposta ad un’operazione al seno e per troncare le fake news ma soprattutto il pettegolezzo tirato fuori dall’ex infermiera sexy di Striscia la notizia, la cantante ha provveduto con tutti i mezzi a sua disposizione, ha messo nero su bianco.

Il certificato che prova che Sabrina Salerno non ha protesi al seno

E’ sui social che l’artista ha pubblicato il referto, la perizia. Sabrina Salerno stanca di quelle che per lei sono vere cattiverie si è recata in una clinica e ha chiesto che un chirurgo la visitasse. Immaginiamo che per arrivare a questo fosse al limite della sopportazione.

Adesso tutti sanno che un esperto in materia ha dato ragione a lei, Sabrina è tutta naturale, ma a chi interessa? Il 29 maggio la visita specialistica finalizzata ad escludere la presenza di protesi mammarie.

La storia clinica, gli esami pregressi e l’obiettività attuale escludono in maniera assoluta la presenza di impianti mammari (protesi).

Questo il referto, non c’è più alcun dubbio ma ovviamente i dettagli non mancano e nel referto si leggono tutti, tutto per confermare ciò che ha sempre detto, che non si è rifatta il seno, nemmeno di recente.

Sabrina Salerno:"Il mio seno non è rifatto, ecco la prova"La showgirl posta su Instagram la perizia di un chirurgo che lo certifica: "E' una fake news che mi perseguita da 30 anni".Dalla firma della perizia, si deduce che Giorgio Berna le ha anche toccate.#SabrinaSalerno pic.twitter.com/DSScWrSTGZ — Pietro Diomede (@PDUmorista) May 31, 2023

Molti pensano che non era necessario arrivare a tanto ma evidentemente l’intervista della Cavagna aveva infastidito troppo la cantante. “Dissi rifatta a Sabrina e lei mi portò in tribunale” si legge nel titolo del Corriere dedicato all’ex infermiera del tg satirico.

La reazione di Angela Cavagna

Forse la Cavagna non si aspettava una perizia della Salerno dopo la sua intervista o forse la cantante ha fatto il suo gioco, ci è cascata. Ma ecco come ha reagito Angela poco fa, sui social, in risposta alla perizia.

Visto che in questi giorni non si parla di altro cosa dite lo tolgo?

Angela Cavagna indossa un bikini bianco, chiede se deve mostrare anche lei che non ha il seno rifatto. C’è qualcuno in cerca di pubblicità o di polemica?

Speriamo finiscano qui le perizie di questo tipo ma di certo sui social i commenti sono tantissimi, le battute di cattivo gusto non mancano, come sempre. Intanto, anche Sabrina Salerno ha altro da dire e parla di cattiveria.

Sabrina Salerno parla di cattiveria