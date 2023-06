Home » Bellezze VIP » Disagio in aereo per Michelle Hunziker: vacanza rovinata Bellezze VIP Disagio in aereo per Michelle Hunziker: vacanza rovinata Stefania Longo La rabbia di Michelle Hunziker per il disagio in aereo e la vacanza rovinata

Anche ai vip capita di scegliere il volo sbagliato e di rovinarsi la vacanza, è appena successo a Michelle Hunziker. Qualche ora fa Michelle Hunziker i è mostrata in aeroporto in attesa di imbarcarsi, di prendere l’atteso volo verso la meritata vacanza. “Parte la vacanza” ha infatti scritto ai suoi follower entusiasta è assonnata.

Il trucco non perfetto, il cappello in testa per nascondere la piega non perfetta, l’abbigliamento comodo e l’attesa per la chiamata all’imbarco. L’importante era partire ma poco dopo Michelle Hunziker ha continuato a sorridere, un po’ meno assonnata ma di certo arrabbiata. Nonostante tutto ha sorriso, la vacanza è iniziata male ma è solo rimandata.



Volo cancellato, il grazie di Michelle Hunziker

E’ una sensazione bruttissima quella di attendere ore e poi vedere il proprio volo che non c’è più, cancellato. Michelle Hunziker era anche salita a bordo, si era imbarcata.

Volo cancellato dopo averci fatto imbarcare! Grazie ITA! Grazie per il disagio! Ecco perché… quando si può è sempre meglio il treno.

Michelle non è il primo personaggio famoso che vive un disagio del genere, c’è a chi è capitato anche di peggio. L’episodio peggiore forse l’ha raccontato Flora Canto ma viaggiava con una compagnia diversa, la stessa che avevano scelto Simona Ventura e Giovanni Terzi. La Hunziker non si aspettava una cosa del genere.

Il commento sul treno, per lei scelta sempre migliore rispetto ai voli, è forse perché di recente a Zurigo è stata la madrina di un nuovo progetto, i treni idroelettrici, o forse perché la delusione per il suo volo cancellato oggi è davvero grande.

Dove va in vacanza Michelle Hunziker?

Non ha ancora aggiunto altro, non ha detto se è riuscita a cambiare volo, a prendere un altro a aereo o deve attendere ancora prima di arrivare a destinazione. La showgirl e conduttrice non ha detto niente nemmeno sulla meta scelta né su chi è con lei in viaggio. Non sembra che sia in compagnia della figlia maggiore.

Aurora Ramazzotti sui social si mostra con i suoi gatti, con il piccolo Cesare Augusto a cui fa ascoltare la musica giusta. Forse anche Sole e Celeste non sono con lei ma con Tomaso Trussardi. Di certo a breve Michelle svelerà tutto e sarà anche passata la rabbia per i disagio subito in aeroporto questa mattina.