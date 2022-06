L’aereo lascia Simona Ventura a terra sulla pista, il video di denuncia

A Napoli oggi fa caldo ma sulla pista ad un passo dalla scala dell’aereo fa ancora più caldo e lì c’erano Simona Ventura, Giovanni Terzi e tante altre persone pronte ad imbarcarsi. Fermi sotto il sole ma all’improvviso la conduttrice, il suo compagno e gli altri passeggeri hanno ricevuto la notizia del ritorno in aeroporto. Il volo è stato cancellato all’ultimo istante, addirittura un attimo prima che tutti salissero a bordo. Simona Ventura è sconvolta, grida che è una vergogna: “Ci hanno cancellato il volo da Napoli, in questo istante e con le valigie che stanno scendendo e ci ributtano in aeroporto, ci ributtano alla stazione, ci hanno cancellato il volo davanti agli occhi e ci sono 300 persone a terra. Ma stiamo scherzando, veramente facciamo? E’ una vergogna”. Simona Ventura prova a calmarsi e chiede ad un assistente sulla pista il motivo ma ovviamente non riceve risposta, lui sta solo facendo il suo lavoro.

Simona Ventura e Giovanni Terzi sconvolti all’aeroporto di Napoli chiede spiegazioni

“Siamo qui da 4 ore con i bagagli ma siamo così e adesso ci riportano all’aeroporto di Napoli”. “Occhio” continua a ripetere la Ventura desiderando mettere in guardia le altre persone sulla compagnia che li sta lasciando a terra, che ha cancellato il volo un attimo prima di salire a bordo.

“Non ho parole… ma insomma le compagnie low cost devono anche fare il loro dovere perché noi le paghiamo le cose non è che ce le regalano le cose”. Simona Ventura continua ad inquadrare l’aereo, ripete di continuo la compagnia, è la Wizz Air.

Giovanni Terzi è anche più arrabbiato della Ventura, chiede l’intervento della polizia, perché in situazioni del genere i nervi possono saltare davvero. Alla fine accettano di tornare in aeroporto ma solo perché ci sono dei bambini, fa caldissimo. La conduttrice dopo 1 ora recupera le valigie, si è calmata ma solo perché Giovanni è più nervoso di lei. Tornano in albergo e domattina partiranno con un’altra compagnia ma promette che farà un casino con la compagnia che li ha lasciati a terra.