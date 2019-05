Carolyn Smith sulla lite tra Stefano Oradei e Veera: “Stasera a Ballando chiariremo tutto”

Nella puntata di Storie Italiane in onda il 24 maggio 2019, tra i protagonisti, anche l‘amatissima Carolyn Smith. La sua intervista è iniziata da una notizia molto chiacchierata in questa settimana, il presunto litigio tra Stefano Oradei e Veera Kinnunen che avrebbero litigato a causa di Osvaldo. Questa settimana, sul settimanale Oggi, sono uscite anche delle foto che mostrerebbero i due maestri di Ballando con le stelle discutere fuori da un locale a Roma. In settimana si è detto e scritto di tutto in merito e quindi Eleonora Daniele prova a chiedere a Carolyn cosa ci sia di vero in questa storia. Stefano e Vera infatti sono entrambi maestri nel programma di Rai 1, che lo ricordiamo, andrà in onda questa sera con una puntata speciale. E pare che Stefano non abbia molto gradito, in queste ultime settimane, l’avvicinamento che ci sarebbe stato tra la sua fidanzata e Osvaldo, che in questa edizione di Ballando fa proprio coppia con Vera.

A STORIE ITALIANE SI PARLA ANCORA DI STEFANO E VEERA: HANNO LITIGATO PER COLPA DI OSVALDO?

Cosa c’è di vero in questa storia? Carolyn spiega che non può dire nulla ma aggiunge: “Io vi dico che questa sera a Ballando con le stelle sarà chiarito anche questo. Come saprete Milly vuole che tutto quello che riguarda Ballando, si discuta a Ballando per cui nella puntata di oggi si parlerà anche di questa storia.” La Daniele mostra poi un post sui social con gli auguri di Stefano per Vera, 11 anni di amore e 11 anni di felicità e prova a chiedere alla Smith un commento ma lei non si sbilancia.

Non ci resta quindi che aspettare la puntata di Ballando con le stelle in onda questa sera per capire se davvero c’è stato questo litigio, anche in pubblico, tra Stefano e Vera come sembrano mostrare le foto pubblicate dalla rivista Oggi.

Una cosa è certa: questa notizia non avrà aiutato Vera e Osvaldo in settimana. Speriamo però che i due non si lascino influenzare da tutto quello che si è detto in questi giorni e che ci regalino un’altra bellissima esibizione in pista.