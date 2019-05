Stefano Oradei e Veera Kinnunen in crisi per colpa di Osvaldo?

Veera Kinnunen e Pablo Daniel Osvaldo sono una delle coppie di questa edizione di Ballando con le Stelle, il programma di Rai 1 condotto da Milly Carlucci. Lei ballerina professionista e lui noto calciatore e musicista. Tra i due concorrenti di Ballando con le Stelle è nata una amicizia del tutto particolare, tra Veera e Osvaldo l’intesa è molto forte e c’è chi parla già del possibile inizio di un qualcosa che potrebbe andare decisamente oltre la semplice amicizia. Come in quasi tutte le storie c’è un però. Il però in questa di storia si chiama Stefano Oradei ed è il fidanzato di Veera Kinnunen.

Nelle ultime ore non si parla d’altro: è scoppiata davvero una crisi nella coppia a causa dell’ex calciatore della Roma?

Ballando con le Stelle: tra Veera Kinnunen e Stefano Oradei è crisi? Osvaldo potrebbe essere il motivo

Stefano Oradei, così come la sua fidanzata, è anche lui un ballerino e pare che non stia per niente apprezzando il rapporto che è nato tra la sua Veera Kinnunen e l’ex calciatore Osvaldo. Come si legge su Dagospia, Veera e Osvaldo sarebbero stati visti molto vicini anche in occasioni che vanno al di fuori del contesto della gara di Ballando con le Stelle. Pare che Stefano Oradei non sia per niente felice della situazione e che addirittura sia andato su tutte le furie quando ha saputo di una iniziativa che riguarda proprio la sua ragazza e il suo partner nel programma di Rai 1. Di cosa si tratta?

Osvaldo e Veera partono insieme per una clip promozionale: Stefano Oradei cerca di impedire il viaggio

Secondo quanto si legge sul web, pare che sia stato chiesto all’ex calciatore e a Veera di partire all’estero per poter girare una clip promozionale per Ballando con le Stelle. La richiesta degli autori avrebbe mandato Oradei su tutte le furie tanto da cercare di impedire la partenza parlandone direttamente alla conduttrice Milly Carlucci. Stefano non solo avrebbe detto che avrebbe lasciato la trasmissione di Rai 1 ma avrebbe anche detto che se fosse partita la sua fidanzata, lui sarebbe andato insieme a lei. “Se Veera parte, parto anch’io” sarebbero state le parole del ballerino.

Di questo si è parlato anche nelle ultime puntate di Storie Italiane, Eleonora Daniele ha persino chiesto il parere di Ivan Zazzaroni in merito ai fatti accaduti. E si è parlato di questa crisi anche a Vieni da me: cosa ci sarà di vero?

Come si concluderà questa storia? Continueremo a seguire sicuramente la vicenda e vi terremo al corrente. Cosa farà il partner di Suor Cristina?