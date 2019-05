Nozze Clarissa Marchese e Federico Gregucci: i volti noti tra gli invitati e i loro look (FOTO)

Oggi, giovedì 30 maggio 2019, è stato celebrato il matrimonio di Clarissa Marchese e Federico Gregucci. I due si sono conosciuti a Uomini e Donne, il programma di Canale 5 condotto da Maria De Filippi, e da lì non si sono più lasciati, tanto da essere arrivati a dirsi di sì per sempre. Questa è una delle coppie più amate dal pubblico della trasmissione e, di conseguenza, uno tra i matrimoni più attesi dell’anno. Dopo aver scoperto i look degli sposi, non possiamo non parlare anche degli invitati. Sono molti, infatti, i volti noti tra gli ospiti alle nozze di Clarissa Marchese e Federico Gregucci. Vediamo chi sono e quali look hanno scelto per la cerimonia.

Le nozze di Clarissa Marchese e Federico Gregucci: tra gli invitati i protagonisti di Uomini e Donne

Tra gli invitati si distinguono, senza alcun dubbio, molti dei protagonisti di Uomini e Donne, il programma dove tutto è nato. E nella trasmissione di Canale 5 non solo è sbocciato l’amore tra Federico e Clarissa ma sono nate anche tante amicizie. Per questo, tra gli invitati al matrimonio tra la ex Miss Italia e l’allenatore della Juventus Academy, ritroviamo: Nilufar Addati in abito lungo color cipria, Giordano Mazzocchi in camicia bianca e morbidi pantaloni neri, Antonio Moriconi in abito classico e cravatta.

Luigi Matroianni con camicia bianca e giacca e pantaloni blu. Blu scelto anche da Andrea Melchiorre:

Immancabili all’appello anche la coppia formata da Camilla e Riccardo. Hanno scelto entrambi il nero come colore per il look del matrimonio tra Clarissa e Federico. E tra le amiche della sposa ritroviamo ancora: Giulia Latini, Marta Pasqualato, Vittoria Deganello e Alessandra Sgolastra. Tra gli invitati più attesi, anche dai fan di Uomini e Donne, c’è sicuramente Claudio Sona che si presenta emozionatissimo in abito grigio e, anche lui, come la sposa, con un tocco di rosso.

In attesa di scoprire tutti gli altri invitati e tutti i loro look, quale avete apprezzato di più fino ad ora? E gli abiti degli sposi Clarissa Marchese e Federico Gregucci vi sono piaciuti? CLICCA QUI per vedere i look degli sposi.