Salvini e Di Maio con le fidanzate al ricevimento per la festa della Repubblica (Foto)

Se niente è sereno almeno in amore per Matteo Salvini e Luigi Di Maio il sole splende, saranno felici i romantici e di certo Francesca Verdini e Virginia Saba (foto). Le due bellissime fidanzate di Salvini e Di Maio ieri hanno festeggiato con i rappresentanti di governo il 2 giugno. Il ricevimento per la festa della Repubblica al Quirinale, l’arrivo delle due coppie mano nella mano, due storie d’amore, entrambe recenti ma che fanno parlare già tanto. Storie nate da pochi mesi, Salvini fidanzato con Francesca Verdini, 20 anni di meno, figlia di Denis Verdini, ex parlamentare di Forza Italia. La fidanzata di Di Maio è giornalista, ha quattro anni più di lui, un po’ come la sua storica ex compagna che ne aveva dieci di più. Per entrambe tacchi alti e tubino e nessuna crisi con i rispettivi fidanzati. Luigi Di Maio e la sua Virginia hanno debuttato alla prima romana di Orfeo e Euridice per poi ritrovarsi insieme tra la folla: il ministro del lavoro si è fatto accompagnare da lei al Vinitaly di Verona.

MATTEO SALVINI E LUIGI DI MAIO AL RICEVIMENTO DEL 2 GIUGNO CON LE FIDANZATE AL QUIRINALE

E’ lei tra le due la più a suo agio sotto i riflettori, è più grande e abituata per lavoro; infatti guarda la camera, sorride, cammina a testa alta accanto al fidanzato. Tra le loro foto abbiamo già visto i baci a Villa Borghese e letto le dichiarazioni di lei alla stampa. Sono innamorati folli, così hanno fatto sapere.

Francesca ci sta mettendo un po’ di più a dimostrare la sua sicurezza davanti al pubblico ma è ovvio e comprensibile. Con Salvini è uscita allo scoperto per la prima di Dumbo, di certo una scelta più tenera e popolare. La festa del 2 giugno l’ennesima occasione per apparire mano nella mano e per continuare a smentire le voci di crisi