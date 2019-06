Valentina Vignali ritrova il suo Lorenzo al Grande fratello 16 e le coccole continuano anche fuori

Serata di eliminazioni nella casa del Grande Fratello 16 e, tra i concorrenti che hanno dovuto lasciare il gioco, anche Valentina Vignali. La cestista però, prima di lasciare il reality di Canale 5 aveva ricevuto una bellissima sorpresa. Nelle ultime settimane aveva creduto che il suo fidanzato in qualche modo si fosse indispettito per quello che succedeva in casa, non comprendendo alcuni dei suoi atteggiamenti. In particolare, visto che Lorenzo non si era fatto sentire per il suo compleanno, e visto che sua madre aveva scritto uno strano biglietto, Valentina aveva pensato che il suo fidanzato in qualche modo si fosse allontanato. Ma in realtà Lorenzo c’è sempre stato e, anche se non ha partecipato alla trasmissione, insieme ad altri amici era stato proprio nei pressi della casa di Cinecittà per sparare i fuochi d’artificio la sera del compleanno di Valentina. I due quindi nella casa si sono abbracciati e si sono giurati il loro amore felicissimi di rivedersi. “Mi sei mancata tantissimo Bambi” le parole di Lorenzo mentre stringeva la sua dolce metà.

VALENTINA VIGNALI FUORI DALLA CASA RITROVA IL SUO LORENZO: PRIME FOTO SUI SOCIAL

E ovviamente visto che Valentina nella sua vita fa l’influencer, appena uscita dalla casa, ha subito postato una nuova foto in compagnia di Lorenzo. Coccole prima di andare a dormire, come è giusto che sia.

Valentina e Lorenzo

E nelle prossime ore la Vignali dovrà darsi da fare per recuperare i followers persi strada facendo. Diciamo che non è stata molto amata dal pubblico ma avrà modo di rendersi conto di tutto. Nel frattempo si gode il suo Lorenzo: sicuramente è questa la cosa più importante non aver perso strada facendo una persona per lei speciale e da amare.

Buona fortuna ragazzi vi auguriamo di certo il meglio!