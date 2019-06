Grande Fratello 16: mattanza di vip, ecco i 3 eliminati della semifinale

Con ancora così tanti concorrenti nella casa, era pressoché ovvio che il Grande Fratello 16 avrebbe vissuto una lunga serie di eliminazioni nel corso della semifinale. E difatti così è andata. Dopo il classico televoto settimanale, nel corso della puntata del 3 giugno 2019 ben tre nuovi televoti sono stati aperti al fine di ridurre in maniera massiccia il numero di persone in gioco.

Andiamo a scoprire passo dopo passo quali sono stati i concorrenti eliminati e con che percentuali strabilianti sono stati fatti fuori dalla gara.

Grande Fratello 16: i vip eliminati in semifinale

Il primo concorrente ad esser stato eliminato nella semifinale del Grande Fratello 16 è stato l’hair stylist Kikò Nalli. L’uomo è uscito di scena a causa del televoto settimanale che lo visto in competizione contro Enrico ed Erica. Il solo 28% delle preferenze (contro il 39% di Erica e il 33% di Enrico) non è bastato.

Il nuovo televoto della serata ha visto in sfida tre concorrenti donne: Martina, Erica e Valentina Vignali. E ad uscire è stata proprio Valentina Vignali con una cifra assolutamente shockante: solo il 19,6% dei votanti ha fatto il tifo per lei. Molto strano per una influencer.

E ancora un terzo televoto è stato svelato nel corso della serata: questa volta ad esser coinvolti sono stati tre uomini: Enrico, Michael Terlizzi e Gianmarco Onestini. A dover lasciare la casa è stato Michael Terlizzi con il 24,9% dei voti. Salvi Enrico (36,1%) e Gianmarco Onestini (che ha fatto il picco con il 39% dei voti).

Un ultimo televoto è stato aperto e chiuso nel corso della semifinale: a sfidarsi sono stati Francesca De André e Daniele, gli unici non coinvolti nei precedenti televoti. In questo caso nessuno è stato eliminato ma Daniele è stato eletto finalista con il 77% dei voti (contro il basso 23% incassato dalla sua sfidante).

Così facendo Francesca De André e gli altri due concorrenti salvi ma meno votati (ovvero Enrico ed Erica) sono finiti in un ulteriore televoto che verrà chiuso durante la finale di lunedì prossimo. Riassumendo: sono ufficialmente fuori dalla casa del Grande Fratello 16 Kikò Nalli, Valentina Vignali e Michael Terlizzi. Il pubblico da casa sta eliminando i vip in difesa dei veri concorrenti non famosi? Così pare…

Grande Fratello 16: mattanza di vip, ecco i 3 eliminati della semifinale ultima modifica: da