Valentina Vignali perde followers sui social ma pensa di essere la favorita del pubblico

Da quando Valentina Vignali fa parte dei concorrenti della casa del Grande Fratello 16, i suoi numeri sul social network Instagram variano di giorno in giorno ma con l’effetto contrario a quello che probabilmente si dovrebbe aver con la maggiore esposizione in un programma televisivo. Invece di aumentare, infatti, i suoi follower sul noto social fotografico stanno diminuendo in maniera anche drastica. La ragazza era piuttosto nota al pubblico anche prima della partecipazione al reality show di Canale 5. La Vignali è una importante giocatrice di basket e una piuttosto conosciuta influencer. Nonostante le sue molteplici attività sembra però che il pubblico dei social non stia apprezzando più la cestista come una volta. Colpa del suo comportamento all’interno della casa del Grande Fratello?

Non solo, dopo l’ultimo televoto nella diretta del Grande Fratello 16, la Vignali, senza che nessuno glielo dicesse, ha avuto la percezione di essere tra le favorite del pubblico, credendo di essere arrivata al secondo posto dopo Gennaro.

Valentina Vignali continua a perdere followers su Instagram: cosa sta succedendo?

Il motivo della perdita di followers sul profilo Instagram di Valentina Vignali potrebbe essere legato al suo comportamento nella casa più spiata d’Italia. Comportamento che sicuramente non è stato molto condiviso dagli utenti del web che, da un bel periodo, stanno iniziando a prendere le distanze dalla nota cestista italiana. Ma cosa ha fatto infuriare il popolo di follower della Vignalona tanto da premere il famoso ‘non seguire più’? Valentina è stata più volte protagonista di temi e dibattiti nella casa del Grande Fratello e a questo punto, sicuramente, non sempre il suo comportamento è stato quello che i suoi followers avrebbero sperato. Troppo aggressiva? Troppo convinta? Troppo esposta?

Quanti followers sta perdendo Valentina Vignali?

Sta di fatto che fra poche settimane Valentina Vignali riprenderà in mano il suo cellulare e aprendo Instagram si troverà di fronte una sorpresa probabilmente un po’ spiacevole. Facendo due calcoli, secondo le analisi di Ninjalitics, la cestista e influencer sta perdendo, da quando è una concorrente del Grande Fratello 16, circa 764 followers al giorno. Un numero piuttosto importante per la ragazza che con Instagram ci lavora.

Come prenderà tutto questo una volta uscita dalla casa del Grande Fratello? Valentina Vignali riuscirà a riconquistare il cuore dei suoi followers e farli tornare da lei? Staremo sicuramente a vedere.

CLICCA QUI per vedere il profilo Instagram di Valentina Vignali.

E nella casa intanto Valentina pensa di essere anche tra le favorite del pubblico a casa. Crede infatti che nel televoto di lunedì scorso sia arrivata seconda dopo Gennaro ma non ha capito che la classifica era in ordine casuale. Infatti, rivedendo le percentuali, la nota influencer è stata la meno votata dal pubblico a casa. A dimostrazione che avere 2 milioni di followers che guardano le tue foto, non significa poi che gli stessi votino o facciano il tifo per te.