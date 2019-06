Sergio Arcuri e Valentina aspettano un figlio: l’annuncio a Pomeriggio Cinque

Nelle ultime settimane Sergio Arcuri è stato spesso in tv per parlare del Pamela Prati Gate, visto che anche lui suo malgrado, è stato protagonista di questa vicenda insieme a sua sorella. Oggi però nella puntata di Pomeriggio Cinque c’è spazio solo per le belle notizie. Sergio e la sua compagna Valentina hanno infatti annunciato di aspettare un bambino! Belli e innamoratissimi, i due attori hanno rivelato di aspettare un figlio e di essere al quinto mese di gravidanza. Pare che il cupido di questa storia d’amore sia stata Manuela Arcuri, la sorella di Sergio che avrebbe presentato al giovane la bellissima attrice. Ma poi Sergio l’ha conquistata con le sue ricette per la colazione e l’ha presa per la gola! Per il momento i due si godono questa attesa ma stanno progettando anche un matrimonio che dovrebbe arrivare dopo la nascita del bambino. Non sanno ancora però se sia maschietto o femminuccia! Barbara d’Urso quindi ha commentato: “Al momento allora avrete comprato qualcosa di giallo”. E Sergio commenta: “Si infatti abbiamo già ricevuto le prime scarpette gialle”.

SERGIO ARCURI E LA SUA COMPAGNA VALENTINA ASPETTANO UN BAMBINO

Una storia molto particolare quella di Sergio e Valentina che si erano conosciuti molto tempo fa ma poi per 4 anni non si erano più sentiti.

La conduttrice ha quindi chiesto a Sergio cosa ne pensi Manuela di questa bellissima notizia: “Zia Manuela al momento sta impazzendo per il nome. Ogni giorno ci manda dei messaggi con dei consigli. A lei piacerebbe ad esempio Iris, a me non fa impazzire molto” ha spiegato Sergio nel salotto di Canale 5.

Valentina Donazzolo e Sergio stanno insieme da ormai due anni e sono felicissimi di aspettare il primo figlio. L’attore ha già chiesto a Valentina di diventare sua moglie ma, visto l’arrivo del bambino, le nozze sono state rinviate.