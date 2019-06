Andrea Damante lasciato da Giulia de Lellis sta male? Parla anche l’influencer

Non sappiamo ancora cosa ci sia tra Giulia de Lellis e Andrea Iannone, se una bella amicizia o l’inizio di un amore. Una cosa però è certa: Giulia de Lellis e Andrea Damante non sono una coppia. Una notizia che è arrivata qualche giorno fa come un fulmine a ciel sereno visto che i fans dei Damellis, pensavano che si stessero ancora frequentando, anche se pubblicamente non avevano mai ammesso di stare insieme. I due infatti erano stati persino in California agli stessi eventi ma pubblicamente, neppure sui loro social, avevano ammesso questo ritorno di fiamma. Oggi però Andrea Damante ha parlato della fine di questa relazione e lo ha fatto alla rivista Spy. L’intervista integrale uscirà domani ma nelle anteprime pubblicate in rete oggi, si può leggere che il Dama parla di una decisione presa da Giulia. Rivela che è stata lei a lasciarlo e che questa volta, a differenza di quello che è successo in passato, lui non sente di avere nessuna colpa e crede di aver fatto il possibile per fare in modo che la storia funzionasse. Damante avrebbe raccontato di soffrire moltissimo per la fine di questa relazione.

Giulia de Lellis, visto che questa volta si è parlato in modo diretto della sua storia con l’ex tronista, ha deciso questa volta di dire la sua. E lo ha fatto via social per spiegare quella che è la sua posizione in merito.

ANDREA DAMANTE SOFFRE PER AMORE DI GIULIA DE LELLIS? LA RISPOSTA DI LEI

Arriva quindi, a poche ore dall’uscita di questa anteprima, la risposta di Giulia de Lellis che dal suo profilo social dice la sua.

“State tranquilli, io e il Dama siamo in ottimi rapporti! Lui sta bene e non è successo nulla di tutte quelle cose strane che scrivono!“

Probabilmente Giulia non ha voluto raccontare molto di quanto accaduto con Damante per incuriosire i fans che acquisteranno sicuramente la sua biografia, in uscita a breve, per leggere tutti i dettagli di questa storia.