Giulia De Lellis e Andrea Iannone beccati a cena insieme, le prime foto della coppia (Foto)

Storia d’amore confermata per Andrea Iannone e Giulia De Lellis? E’ ancora una volta Gabriele Parpiglia ad anticipare qualcosina e infatti pubblica le foto della presunta coppia dell’estate, i primi scatti insieme. Giulia e Iannone sono a cena insieme in un locale di Mialno, non sono soli, con loro c’è anche il fratello della influencer. Non c’è dubbio che la De Lellis e Andrea Iannone siano sempre più vicini e sembra che non ci siano dubbi nemmeno sul loro flirt. Questo è solo un anticipo perché tutte le foto le trovate sulla rivista Chi in edicola da oggi. Parpiglia sembra certo di questo nuovo amore, parla di scoop confermato e di amore. Nelle prime due foto della coppia nessun gesto che faccia pensare a una storia d’amore ma sembra ci sia altro. La realtà è che questa coppia nessuno l’avrebbe mai immaginata, eravamo tutti ancora presi dal ritorno di fiamma tra Andrea Damante e Giulia, intanto avevamo già dimenticato la relazione tra Iannone e Belen Rodriguez. Questo potrebbe essere il flirt più discusso dell’estate, magri potrebbe anche diventare un grande amore.

ANDREA IANNONE E GIULIA DE LELLIS FIDANZATI, GABRIELE PARPIGLIA CONFERMA LO SCOOP

L’estate non è ancora arrivata ma il caldo sì e come sempre in questi mesi sbocciano amori e passioni. L’influencer ex protagonista di Uomini e Donne e del Grande Fratello Vip sembra aver già dimenticato i vecchi amori e adesso ci sarebbe nel suo cuore il bel pilota.

In base alle indiscrezioni riportate dalla rivista Spy sarebbe stato l’ex di Belen ad avvicinarsi a Giulia. I due avrebbero trascorso del tempo insieme a Lugano, poi la De Lellis è stata intercettata nel paddock del pilota ma sempre con suo fratello al seguito. Nessun problema adesso a farsi vedere insieme ma non ne parlano, attendiamo quindi le prossime foto e magari una bella dichiarazione d’amore.