Bianca Atzei e Stefano Corti passione e bellezza al mare, ma la cantante ha un sogno da realizzare (Foto)

L’estate non è arrivata ma è scoppiata proprio come la passione che c’è tra Bianca Atzei e Stefano Corti al mare (foto). E’ lui il nuovo fidanzato della cantante sarda che dopo aver smesso di piangere per Max Biaggi si è lasciata conquistare dalla iena che non ha occhi che per lei e che, come mostrano le foto della rivista Chi, ha intenzione di baciarla, sorprenderla e amarla ogni giorno. Come in Dirty Dancing anche la Atzei e l’inviato de Le Iene provano la presa, il volo che riesce benissimo, anche se Bianca usa il trucchetto e si appoggia con le mani alla schiena del suo compagno. Stanno volando entrambi in questa storia d’amore e in spiaggia sotto il sole e nei loro giochi al mare sono davvero bellissimi. Amore, bellezza e passione e davvero Bianca Atzei è un incanto. Fisici da copertina, bacio appassionato, emozioni alle stelle e adesso sono davvero in tanti a fare il tifo per la nuova coppia, quella pronta con le altre a riempire le pagine di gossip.

BIANCA ATZEI TORNA FELICE AL MARE TRA LE BRACCIA DI STEFANO CORTI

Hanno già reso pubblica la loro storia d’amore postando stories sui rispettivi profili. Per un po’ hanno voluto godersi senza incursioni i primi momenti del loro amore, poi hanno reso partecipi i rispettivi follower e adesso la rivista Chi e le altre parlano di loro.

La cantante ha dichiarato che accanto a Stefano sta vivendo la sua nuova felicità, con lui è serena. Bianca pubblica spesso foto e video sul suo profilo social e Stefano è sempre più in primo piano. C’è però un altro desiderio da realizzare, non lo dice con chiarezza ma si intuisce che vorrebbe diventare mamma. Tenerissima coccola il suo nipotino nel giorno del suo compleanno, confida l’amore che prova per lui ma non nasconde il suo sogno più grande che spera di poter realizzare al più presto.