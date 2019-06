Bianca Atzei felice con la Iena condivide il suo nuovo amore sui social (Foto)

Chi è il nuovo fidanzato di Bianca Atzei? Non è una novità perché la cantante sarda ex fidanzata di Max Biaggi era già stata beccata con il suo nuovo amore, con la sua iena Stefano Corti (foto). Quelle però erano foto scattate dai paparazzi, anche se il loro legame era evidente non c’era stato nessun annuncio, nessuna dichiarazione. Bianca Atzei dopo quelle foto pubblicate da Diva e Donna è uscita allo scoperto, pur non avendo mai nascosto niente, e ha scritto un post su Instagram in cui descrive il suo momento, la sua felicità. Ha ritrovato la serenità, è di nuovo felice; l’addio di Max Biaggi a ciel sereno per lei è stato terribile, anche a L’Isola dei famosi l’abbiamo vista piangere tanto e ancora per lui. Sono dolori che presto passano, soprattutto se accanto c’è una persona che inizia a farti battere di nuovo forte il cuore.

BIANCA ATZEI E STEFANO CORTI INNAMORATI – LA IENA RENDE FELICE LA DOLCE CANTANTE SARDA

“Sono felice che vi state accorgendo dei miei occhi luminosi. Si, lo sono e sto bene. Respiro aria pulita, vento fresco e pensieri sereni. Ormai mi conoscete e con voi ho condiviso tutte le mie emozioni. E son contenta di condividere con voi questa serenità che ho nel cuore in questo momento. Vi voglio bene”.

Non solo tanto amore ma anche tanta allegria, insieme infatti Bianca e Stefano Corti si divertono un mondo. Si prendono in giro di continuo nelle Stories di Instagram; lui prova a cantare e lei non può che bacchettarlo. Sono davvero bellissimi insieme e speriamo di vedere sempre la bella cantante sarda con gli occhi così luminosi, mai più pieni di lacrime per amore. Intanto, anche Max Biaggi sembra di nuovo innamorato e qualcuno dice che il suo cuore batta di nuovo per la sua ex.

