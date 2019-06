Giulia Provvedi e Pierluigi Gollini è finita: lui l’avrebbe tradita, la rivelazione di Spy

Qualche giorno fa Giulia Provvedi ha annunciato sui social la fine della sua storia con Pierluigi Gollini. Della coppia si è molto parlato qualche mese fa durante la permanenza della Provvedi, insieme a sua sorella Silvia, nella casa del Grande Fratello Vip. In quella occasione si era parlato di un possibile tradimento di Gollini nei confronti della cantante che però era stato smentito dal calciatore che, dopo l’uscita di Giulia dalla casa, era tornato insieme a lei più innamorato che mai. A giudicare però da quello che si legge sull’ultimo numero della rivista Spy, Gollini avrebbe il vizietto del tradimento. Forse mentre Giulia era nella casa non l’ha tradita ma pare che lo avrebbe fatto qualche settimana fa. Sarebbe questo il vero motivo della fine della storia tra i due.

Il calciatore avrebbe passato una notte di passione con una bellissima ragazza che a quanto pare, non sapeva però che lui fosse fidanzato.

Ecco cosa si legge quindi sull’ultimo numero di Spy:

Mentre era in Sardegna, il calciatore ha conosciuto un’avvenente pierre, con la quale lui ha passato una notte. “Spy” si è messo alla ricerca della ragazza che ha fatto perder la testa a Gollini e ha conosciuto Benedetta, pierre di un locale in Costa Smeralda, che non ha saputo resistere al fascino del calciatore conquistatore. «Peccato però che non mi avesse detto che era fidanzato», dice lei che non ne vuole più sapere, così come la Provvedi che è la prima a smarcarsi. Gollini incassa una doppietta che non poteva parare.