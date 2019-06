Alessia Prete e Matteo Gentili di nuovo insieme? Ritorno di fiamma per i due ex gieffini?

Alessia Prete e Matteo Gentili si sono conosciuti nella casa del Grande Fratello 15 e da lì non si sono più lasciati. Questo almeno fino a qualche mese fa quando la loro intensa relazione è stata interrotta. I motivi che hanno spinto i due ex gieffini a mettere un punto alla loro storia d’amore erano state una serie di incomprensioni. Adesso sembra che qualcosa stia iniziando a cambiare tra Matteo Gentili e Alessia Prete. I due sarebbero di nuovo vicini e sono stati visti insieme a una festa ma vediamo che cosa è successo.

Alessia Prete e Matteo Gentili, ritorno di fiamma? Avvistati vicini ad una festa

Alessia Prete e Matteo Gentili sono entrambi stati invitati alla festa di compleanno di Rodolfo Salemi, un noto ex corteggiatore di Uomini e Donne. Proprio al party di Salemi a Forte dei Marmi, così come racconta una lettrice di Isa e Chia, Alessia e Matteo erano insieme. L’episodio risale a sabato 15 giugno ma la Prete e Gentili avrebbero ricominciato a frequentarsi già da un po’. “Comunque si frequentano assiduamente da un mesetto circa. Lei nelle due ultime settimane si è fotografata spesso proprio a casa di Matteo” ha infatti scritto la lettrice a Isa e Chia.

Alessia Prete e Matteo Gentili: le ultime news sul possibile ritorno di fiamma

Effettivamente, anche grazie alla festa dell’ex corteggiatore di Uomini e Donne, Alessia Prete e Matteo Gentili sono stati fotografati insieme e piuttosto vicini. Certo non c’è alcuno scatto di un bacio o di un gesto che possa confermare che i due ex gieffini siano tornati insieme ma sicuramente si sono riavvicinati. Sì perché oltre a essere stati beccati insieme, la Prete e Gentili hanno degli occhi sereni e dei sorrisi che parlano da soli. Una storia su Instagram di Alessia sarebbe poi un ulteriore indizio: “Domani sarà tardi per rimpiangere la realtà, è meglio viverla”. Ma la Prete si riferisce davvero al rapporto con Gentili?

Non ci resta che tenere gli occhi puntati su Alessia Prete e Matteo Gentili per capire se tra i due è davvero tutto risolto. Voi cosa ne pensate?