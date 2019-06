Il matrimonio di Vincenzo Mingolla, il sì del ballerino di Amici nell’edizione di Marco Carta (Foto)

E’ tempo di fiori d’arancio e anche dal talent show Amici arrivano le belle notizie come il matrimonio di Vincenzo Mingolla (foto). Lui è un ex ballerino del talent show di Maria De Filippi, ha partecipato alla settima edizione, quella in cui vinse Marco Carta. Vincenzo ha sposato Andrea Falzane, le nozze domenica 23 giugno nel Castello di Santa Severa a Santa Marinella, in provincia di Roma, il rito civile officiato da Nichi Vendola e la partecipazione non solo di parenti e amici ma anche di alcuni vip e volti noti del talent show di Canale 5. Tra gli invitati al matrimonio di Vincenzo Mingolla e il suo compagno Andrea infatti c’erano anche Shaila Garra, ballerina di Amici 14 e oggi velina e conduttrice di Paperissima Sprint, e anche un altro ex allievo del talent, Costantino Imperatore. Belli e ed elegantissimi i due sposi si sono uniti in matrimonio per poi festeggiare con balli e fuochi d’artificio.

IL MATRIMONIO DELL’EX BALLERINO DI AMICI SETTIMA EDIZIONE: VINCENZO MINGOLLA

Difficile per chi segue il programma dimenticare i volti degli ex protagonisti del talent di Maria De Filippi, soprattutto i partecipanti delle vecchie edizioni, le più seguite. Vincenzo nonostante il suo talento venne eliminato prima che iniziasse il serale e ci furono molte polemiche. Mingolla dopo l’esclusione diffuse un comunicato stampa contro il programma.

Accusò Amici di dare più spazio agli scontri tra i prof che al vero talento dei ragazzi seduti tra i banchi. E’ un po’ ciò che col passare degli anni molti hanno rimproverato alla trasmissione. Oggi Vincenzo Mingolla è coreografo e collabora anche con la Rai dopo una lunga carriera a livello internazionale. Vive a Roma da dieci anni e non possiamo che fargli gli auguri per un altro meraviglioso sogno coronato. Siamo solo all’inizio dell’estate, ci attendono ancora tanti matrimoni vip con cui emozionarci.