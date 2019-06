Francesca De André e Gennaro Lillio: come vanno le cose tra di loro dopo il GF?

Francesca De André e Gennaro Lillio si sono conosciuti all’interno della casa del Grande Fratello 16 e da lì non si sono più lasciati. Una conoscenza un po’ frenata inizialmente, in quanto lei era fidanzata. Le cose però, come già sappiamo, sono cambiate. La De André ha passato dei giorni difficili e intensi nella casa del GF ma sempre con il sostegno di Gennaro. Attualmente i due sono fidanzati e il bel napoletano ha approfittato di una domanda posta dai fan attraverso le ig stories per parlare proprio di Francesca e della loro situazione dopo la fine del reality show.

Francesca De André e Gennaro Lillio dopo il GF: “Il nostro rapporto va benissimo”

“Com’è Francesca fuori dalla casa? Andrete a convivere un giorno?” chiede un follower a Gennaro Lillio. “Francesca fuori dalla casa è una donna stupenda, dolcissima” afferma Lillio sulla sua fidanzata mettendo a tacere chi non ha apprezzato il suo carattere durante il Grande Fratello. “Poco dopo, usciti dalla casa, ha ripreso la sua vita con tranquillità e serenità” racconta il napoletano su Instagram. “Non vi nego che ogni tanto è lei che deve sopportare e calmare me” rivela anche Gennaro mettendo in chiaro che il loro rapporto va benissimo.

Gennaro Lillio e Francesca De André temporaneamente separati: lei pronta a raggiungerlo a Napoli

Attualmente Gennaro si trova nella sua Napoli senza Francesca ma molto presto lei andrà a trovarlo. “Siamo stati tanto tempo assieme e ora ci rivedremo giovedì che lei sarà qui a Napoli da me!” afferma infatti Lillio. Poco dopo segue una nuova storia sul social network. Gennaro pubblica una foto insieme alla De André e scrive: “Meno ventiquattro ore e il mio amore sarà qui da me”. Lei rende pubblica la risposta alla storia del suo fidanzato: “Ma ti mangio io”.

Sembra proprio che Gennaro Lillio e Francesca De André facciano sul serio. I due ex gieffini sembrano sempre più uniti e innamorati e le loro dimostrazioni di affetto continuano a confermare la love story nata all’interno della casa del Grande Fratello 16. Cosa ne pensate riguardo questa coppia?