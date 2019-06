GF 16 news, Francesca e Gennaro: dopo la dura lite pensano già al futuro

Sono stati giorni davvero pieni di tensione all’interno della casa del Grande Fratello 16. La finale si avvicina e gli animi si scaldano sempre di più. Dopo la semifinale del reality show di Canale 5 Francesca e Gennaro, due dei protagonisti di quest’edizione, hanno litigato in modo pesante e alcuni gesti e comportamenti della De André non sono piaciuti né a Lillio e né al pubblico da casa. Eppure Gennaro adesso sembra aver perdonato Francesca. I due, nelle ultime ore, si sono riavvicinati molto e si sono anche baciati ma adesso pensano già al loro futuro insieme una volta usciti dalla casa più spiata d’Italia. Cosa hanno detto i due concorrenti del GF 16? Continuate a leggere per scoprirlo.

GF 16 news, Francesca e Gennaro parlano del futuro insieme dopo il reality show

“Se tu sei libera magari ci andiamo a bere qualcosa” afferma Gennaro a Francesca pensando alle varie ospitate che farà a Milano una volta che il Grande Fratello sarà finito. Si inizia a parlare di futuro tra Francesca e Gennaro. “Sicuramente avrai tante cose da fare, tante cose da risolvere, la casa, i problemi tuoi, le cose tue, magari pure le cose di lavoro… Quindi sarai molto impegnata” afferma il concorrente del GF 16 di fronte a Francesca. “Non ti preoccupare” sussurra la De André. “Magari pure un’oretta se ce la fai” spera Gennaro. Il ragazzo sembra quindi avere un interesse concreto per Francesca tanto da sperare di rivederla anche dopo il Grande Fratello.

GF 16 ultime: Gennaro spera di rivedere Francesca dopo il reality di Canale 5

Gennaro chiede a Francesca se, dopo la fine del GF 16, potrà dedicare qualche ora a lui, anche solo per un caffè. “Magari vedo pure come guidi. Ne approfitto e vengo a fare un giretto in macchina con te” afferma Gennaro che sembra davvero curioso di conoscere sempre più a fondo la De André.

Sarà davvero come spera il bel concorrente del GF 16? Una volta finito il reality show di Canale 5, i due concorrenti riusciranno ancora a vedersi e a conoscersi meglio per proseguire insieme quella che sembra essere l’inizio di una storia d’amore?