GF 16 news, Francesca De André spara a zero su Gennaro e Taylor Mega: tutte le accuse

Francesca De André continua a far discutere all’interno della casa del Gf 16 ma forse, soprattutto, fuori. La concorrente del noto reality show di Canale 5, dopo la forte litigata avuta nelle ultime ore con Gennaro Lillio continua a parlare male del ragazzo ma ha delle parole anche per Taylor Mega, ospite della settimana che si è avvicinata a Gennaro e ha scatenato la gelosia della De André, che però non si dice per niente gelosa. Francesca si è confessata ancora una volta con Martina: “Gennaro rosica perché c’è ancora di mezzo Giorgio. Mi ha detto “basta mi devo fermare perché non posso averti”, allora dillo che ti allontani per quello, fai l’uomo che dici di essere, non cercare scuse, affronta la realtà.

Lui rosica perché gli ho detto che quando esco da qua voglio parlare con Giorgio, ed è il motivo per cui io non ho fatto niente qui dentro”.

Ultime notizie dal Gf 16, Francesca ancora contro Gennaro: parole anche per Taylor Mega

La De André però non si è certo fermata qui, al contrario ha voluto dire la sua anche su Taylor Mega. “Poi quell’altra che si è messa in mezzo, gli ha dato dei consigli. Ma tu che ne sai? Ma perché ti intrometti? Mi ha dato dell’ipocrita in un contesto che non c’entrava niente. Compra un vocabolario di italiano invece di comprare borse e scarpe. Parla solo di queste robe qua, di quanti soldi le servano al mese, che sale solo su yacht. Il contenuto? Virgola, punto e a capo” si sfoga Francesca che afferma che la ex concorrente dell’Isola dei Famosi non sapeva più con chi provarci all’interno della casa, buttandosi persino su Erica.

Gf 16, Francesca De André pesante su Taylor Mega: Martina condivide il suo pensiero

Francesca continua a parlare di Taylor Mega ma sembra proprio che non sia l’unica ad avere una certa opinione riguardo la nota influencer. A condividere il pensiero della De André è proprio Martina. La ragazza con il cuore di latta si è ingelosita della vicinanza tra Taylor e Daniele? Ecco che cosa ha affermato: “Io l’ho detto in confessionale, se a lui piace un tipo del genere, non posso mai piacergli io. La bellezza non sta in due tette ben rifatte, in un c**o ben rifatto e in una bocca grossa“.

I commenti su Taylor Mega, in particolar modo quelli fatti da Francesca De André, sono durati a lungo e il popolo del web non ha molto apprezzato le forti parole che la gieffina ha avuto nei confronti della influencer. Taylor Mega avrà l’occasione di rispondere in modo diretto a Francesca?