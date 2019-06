Gf 16 news, è guerra tra Gennaro e Francesca: lei lo accusa di essere un falso

Ieri sera, lunedì 3 giugno 2019, è andata in onda la semifinale del Grande Fratello 16. Dopo la puntata gli animi si sono però riscaldati. Protagonisti di una brutta litigata sono stati Gennaro e Francesca De André. La gieffina ha offeso profondamente Gennaro. Francesca non solo ha iniziato a urlare delle parole contro il concorrente del Gf 16 ma ha anche fatto un gesto che non è stato per niente apprezzato dal popolo del web. La De André ha buttato via le cose che Lillio aveva nel piatto mentre mangiava. In queste ultime ore Francesca appare ancora nervosa. Ecco che cosa ha detto.

Gf 16 ultime, Francesca De André: ancora parole su Gennaro

In una chiacchierata con Martina, Francesca continua a parlare di Gennaro dopo la brutta litigata avuta un po’ di ore prima. “Io ti capisco però ti devi calmare” dice Martina alla De André. “Ho una sopportazione fisica pari a zero. Non ce la faccio” cerca di giustificarsi Francesca. “Pure canticchi, robe che mi danno sui nervi proprio. Abbi il buon gusto almeno” continua Francesca riferendosi proprio a Gennaro. Martina cerca di far ragionare la De André affermando che anche a Gennaro dispiace. “Martina non scherzare proprio. Ha calcolato tutto. Mi dispiace tanto” risponde Francesca che pensa, invece, che da parte di Lillio non ci sia interesse.

Gf 16 news, Francesca e Gennaro dopo il duro litigio: che cosa succederà adesso? Il popolo del web non apprezza

La litigata avvenuta nelle ultime ore all’interno della casa del Grande Fratello 16 sembra aver cambiato molto il rapporto tra Francesca e Gennaro. Lei appare molto delusa eppure non sa che il popolo del web non è per niente felice del comportamento da lei tenuto. Lo stesso Gennaro ha affermato: “Spero che il Grande Fratello prenda provvedimenti contro di lei. Mi ha scaraventato le cose via dalle mani ed era aggressiva urlava e mi offendeva. Mi ha dato un ceffone alle mani. Con me ha chiuso davvero, questa non posso perdonargliela, stretta di mano ognuno per la sua strada. Tirarmi gli schiaffi ti rendi conto? E menomale sei intervenuto, perché lei poteva anche fare di peggio contro di me”.

Anche il popolo del web pensa che sia giusto prendere un serio provvedimento. Che cosa succederà? E come continuerà il rapporto tra Francesca e Gennaro?