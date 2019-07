Francesca De André e Gennaro: l’amore continua dopo il Grande Fratello anche in estate?

Francesca De André e Gennaro Lillio si sono conosciuti all’interno della casa del Grande Fratello. Dopo la fine del reality show condotto da Barbara d’Urso, i due si sono mostrati come una coppia molto unita. Ma come stanno passando questa calda estate i due ormai ex gieffini? L’amore continua, eccome! Appena qualche giorno fa, il bel modello napoletano aveva parlato della sua Francesca in un’intervista affermando che la donna lo fa stare bene. Chi non credeva a questa love story partita nell’ultima edizione del GF dovrà sicuramente ricredersi perché Gennaro Lillio e la De André dimostrano di essere una coppia vera e con dei sentimenti forti.

Gennaro Lillio mette le cose in chiaro: adesso parlerà solo sui social network

Avevamo anche parlato del fatto che la madre di Gennaro Lillio non fosse particolarmente felice della relazione tra suo figlio e Francesca De André. Gennaro aveva anche detto che presto le due donne si sarebbero incontrate. Occasione perfetta per potersi conoscere meglio e magari cambiare opinione. Adesso, Lillio ha deciso di mettere le cose in chiaro attraverso il suo profilo Instagram. Il napoletano manda un messaggio a tutti i suoi fan affermando che d’ora in poi parlerà solo sui social in quanto le sue parole sulla questione sono state travisate. Vediamo però che cosa ha detto Gennaro Lillio ai suoi followers e, soprattutto, cosa ha affermato riguardo al rapporto tra la madre e la De André.

Gennaro Lillio: la verità sul rapporto tra la madre del modello e Francesca De André

“Cari amici, vi annuncio che da oggi vi informerò sulle mie attività attraverso i miei canali social dato che negli ultimi tempi ho rilasciato svariate interviste che, purtroppo, non sono state riportate fedelmente dalle testate giornalistiche” parte così il discorso di Gennaro Lillio. “Solo alcune che ringrazio sono state super professionali mentre altre che non menziono hanno riportato solo il 50% delle mie parole mentre l’altro 50% è stato da loro aggiunto a mia insaputa” ha spiegato il modello napoletano. Gennaro ha voluto poi chiarire, una volta per tutte, il rapporto tra sua madre e la sua fidanzata Francesca De André. “Non è assolutamente vera la circostanza che mia madre si sia opposta alla mia relazione amorosa con Francesca De André” ha affermato il modello napoletano.

Quindi la madre di Gennaro Lillio e Francesca De André sono riuscite a conoscersi meglio? La mamma del modello apprezza la relazione tra suo figlio e la gieffina? Quel che pare più che certo è che Gennaro Lillio e Francesca De André sono una coppia a tutti gli effetti. Il sentimento nato all’interno della casa del Grande Fratello sembra crescere ogni giorno di più e i due ragazzi sono sempre più uniti. Quella di Gennaro Lillio e Francesca De André sarà senz’altro una lunga estate piena d’amore.