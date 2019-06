Gennaro Lillio e Francesca De André news: cosa pensa la madre di lui?

Gennaro Lillio e Francesca De André sono stati due concorrenti dell’ultima edizione del Grande Fratello. Proprio lì i due si sono conosciuti e, nonostante i problemi che ormai tutti conosciamo, non si sono più lasciati. Sì perché la casa ha chiuso le sue porte già da tempo ma Gennaro e Francesca sembrano una coppia molto unita e innamorata anche dopo la fine del reality. Lillio è stato intervistato da Spy dove ha anche parlato della sua fidanzata. “Sto vivendo Francesca nella realtà e ho trovato in lei una persona capace di farmi stare bene” ha affermato il bel napoletano.

“Io non ho condiviso alcuni suoi atteggiamenti e modi con cui ha espresso i suoi pensieri ma, vivendola al di fuori della casa, ogni giorno di più, ho la certezza che in lei non ci sia tutta quella rabbia che ha mostrato“ ha aggiunto.

Gennaro Lillio risponde alle parole di Lory Del Santo: ecco che cosa ha affermato l’ex concorrente del Grande Fratello 16

Per chi non lo sapesse: Gennaro Lillio e Lory Del Santo sono stati insieme. La relazione è durata appena un mese e mezzo e il modello aveva solo vent’anni. Mentre il napoletano partecipava al Grande Fratello però la Del Santo ha parlato di lui. Per questo motivo, Gennaro ha deciso di rispondere. “Da quel periodo sono passati otto anni, in cui mi sono dedicato solo alla mia carriera da modello, non volevo espormi più del dovuto in situazioni che si discostassero dal mio lavoro. Non voglio essere presuntuoso ma la mia carriera ha alla basi successi internazionali visibili a tutti. Non ho mai avuto bisogno di legarmi a qualcuno per far palare di me” ha affermato Lillio parlando di Lory Del Santo e definendola una donna intelligente e molto generosa. Come risponderà adesso Lory?

Gennaro Lillio svela cosa pensa davvero sua madre della sua relazione con Francesca De André: presto le due si incontreranno

Gennaro è molto legato ai valori e, dunque, anche alla sua mamma, una delle donne più importanti della sua vita insieme a sua nonna. Negli scorsi giorni si era diffuso un gossip in cui si affermava che proprio la madre di Lillio non fosse molto entusiasta della sua relazione con Francesca De André. Ma è davvero così? A svelare la verità sul pensiero della madre è proprio Gennaro. “Mia madre è rimasta male per il modo in cui Francesca a volte mi ha trattato, come lo sarebbe stata qualsiasi madre” ha affermato a Spy il bel napoletano confermando, dunque, il gossip. Fra pochissimi giorni la De André raggiungerà Lillio a Napoli e forse qualcosa cambierà. “Francesca verrà da me fra qualche giorno e lì ci sarà la giusta occasione per farle conoscere. Teniamo le dita incrociate” ha infatti aggiunto Gennaro Lillio.

Ma la madre dell’ex concorrente del Grande Fratello 16 cambierà davvero idea sulla fidanzata di suo figlio, Francesca De André? Staremo sicuramente a vedere!