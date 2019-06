Francesca De Andrè non piace alla mamma di Gennaro Lillio, il gossip rovinerà l’amore? (Foto)

Sarà una lunga storia d’amore quella tra Francesca De Andrè e Gennaro Lillio? Per la mamma del modello ex gieffino sembra che tra loro potrebbe o forse dovrebbe anche finire subito, insomma la suocera non approverebbe questo amore, non sopporterebbe Francesca De Andrè. Tutto frutto di un pettegolezzo o c’è un gran fondo di verità in queste chiacchiere? Sembra che la nipote di Fabrizio De Andrè non convinca un po’ tutta la famiglia di Gennaro e che la signora Lillio abbia messo addirittura dei like ai commenti degli haters che sui social criticano la giovane opinionista di Barbara D’Urso. Nessuna conferma ufficiale ma nemmeno smentite da parte dei diretti interessati e questo sembra voler dire che davvero la madre di Gennaro non gradisce la sua nuova nuora. Intanto, Francesca e Gennaro fanno sul serio e anche lontano dalle telecamere del GF16 proseguono la loro storia. Sono ufficialmente una coppia, li abbiamo visti in tv dichiarare in ogni modo il loro legame e sui social continuano a scambiarsi messaggi d’amore e cuori rossi.

PER FRANCESCA DE ANDRE’ NIENTE ACCOGLIENZA A BRACCIA APERTE DALLA FAMIGLIA DI GENNARO LILLIO

Lei vive a Milano, il modello è di Napoli e anche se abitano distanti questo non è certo un problema. Al contrario della famiglia di Gennaro Lillio quella di Francesca De Andrè approva questa storia e in particolare ricordiamo che la sorella maggiore, Fabrizia, ha sempre fatto il tifo per lui. Chissà se Francesca e sua suocera intanto hanno già avuto il loro primo incontro o se questa presunta forte antipatia abbia già compromesso ogni rapporto.

Nel frattempo, la De Andrè ha pubblicato il suo sfogo parlando del passato, di chi amato e non meritava niente da lei, dei suoi errori e delle sue lacrime chiusa in casa. E’ fragile Francesca ma afferma che ha perdonato tutti ma che non dimentica nulla. La risposta di Gennaro: un cuore rosso per la sua fidanzata.