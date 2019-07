Melissa Satta e Boateng confermano che l’amore è tornato dopo una brutta crisi (Foto)

Hanno fatto tutto con molta discrezione Melissa Satta e Kevin Prince Boateng, desiderosi evidentemente entrambi di superare la crisi, di tornare ad essere la bellissima famiglia di sempre, e ci sono riusciti (foto). Sui social non ci sono solo gli indizi del loro ritorno insieme, la crisi superata non è solo tra le pagine delle riviste di gossip perché la Satta e Boateng confermano che l’amore è tornato, che sono di nuovo tutti e tre insieme. Non c’è dubbio che abbiano dovuto affrontare problemi e difficoltà, che abbiano riflettuto e che il periodo di lontananza e distacco sia servito ad entrambi. In tanti davano la coppia già per finita ma loro non hanno mai voluto parlarne chiedendo solo rispetto soprattutto per tutelare il piccolo Maddox. Da giorni Melissa Satta e Boateng lanciavano messaggi dai rispettivi profili social mentre il gossip mostrava le vacanze insieme pensando che fosse per il bene della famiglia.

MELISSA SATTA E BOATENG CONFERMANO TUTTO

Con un enorme mazzo di rose rosse è arrivata la conferma ufficiale, quel cuore pulsante aggiunto dalla showgirl sarda sul suo profilo social dice tutto. Ci sono le foto del ritorno, quelle più belle, semplici e piene d’amore. Da un po’ erano tornati a correre insieme, sullo yacht e anche nella stessa villa in Sardegna, poi un po’ alla volta hanno lasciato intendere tutto.

I Satteng sono tornati e sarà per loro l’estate più bella. Si erano detti addio ufficialmente lo scorso inverno, lei aveva tolto il cognome del calciatore dal suo profilo, sembrava davvero finita per sempre, poi l’amore ha vinto e i fan non possono che fare il tifo per loro. “Appuntamento con questo qui” ha scritto l’ex velina di Striscia la notizia mostrandosi con il calciatore, poi le rose rosse e la conferma che tutto bello come prima, anzi anche di più.