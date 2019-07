Belen nasconde il pancino con un nuovo look e il gossip è sempre più dolce (Foto)

Si fa sempre più insistente il dolce pettegolezzo su Belen Rodriguez incinta e il nuovo look della showgirl argentina sembrerebbe aggiungere conferme alla seconda gravidanza (foto). Belen è davvero incinta dopo il ritorno di Stefano De Martino? Tutto fa pensare che sia in arrivo un fratellino o una sorellina per il piccolo Santiago perché dopo aver visto le foto della Rodriguez in bikini a Ibiza con le forme un po’ arrotondate e un accenno di pancino non solo non arrivata la smentita della coppia ma foto e parole che lasciano supporre che il sogno di allargare la famiglia si stia per realizzare. A 34 anni la splendida showgirl sta per diventare mamma per la seconda volta? La salopette che ha scelto di indossare mostrandola anche nelle storie di Instagram sembra proprio il look strategico per nascondere il pancino. Forse davvero il tessuto di jeans morbido nasconde il dolce segreto, la cicogna bis che è già in viaggio.

BELEN INCINTA DEL SECONOD FIGLIO? E’ PIU’ BELLA CHE MAI

Difficile che Belen Rodriguez potesse diventare ancora più bella e invece la felicità che sta vivendo davvero forse per la prima volta la rende meravigliosa. Sembra serena e rilassata, spesso appare nelle foto con i suoi due uomini senza la necessità di dover sistemare ogni capello. “niente è più bello della famiglia” scrive mostrandosi raggiante negli scatti di suo marito con una luce straordinaria.

Sono sempre loro tre insieme perché la famiglia per lei è sempre stata al primo posto, perché solo con Stefano de Martino avrebbe messo al mondo un altro bambino. Niente li ferma più, non c’è più il clan Rodriguez dei primi anni di matrimonio, non vogliono altre persone nel loro mondo, non hanno bisogno di altro, e sembra che nemmeno Cecilia e Ignazio Moser facciano parte in questo periodo del loro mondo e forse presto riveleranno anche un’altra notizia dolcissima.