Pancino sospetto per Belen che con le sue forme morbide fa pensare a una dolce attesa (Foto)

Un accenno di pancino per Belen Rodriguez e dalla rivista Gente arriva l’ipotesi che la showgirl sia incinta del secondo figlio, ma sono anche le sue forme più morbide e un malore che avrebbe avuto a far pensare a tutti che il sogno sta per diventare realtà (foto). Sembra una favola moderna quella tra Belen e Stefano De Martino, la trama di un romantico film, così semplice e così perfetto e forse davvero la realtà combacia con il desiderio di entrambi di dare un fratellino o una sorellina al piccolo Santiago. Li vediamo insieme da settimane a Ibiza tra passione, dolcezze, coccole a Santi e sempre tutti e tre insieme, felici come non li avevamo mai visti prima. Le curve che mostra Gente sono un po’ sospette: Belen si sta lasciando un pochino andare anche ai piaceri della tavola o è incinta?

BELEN E SETFANO DE MARTINO BELLISSIMI E INNAMORATI A IBIZA

Belen è sempre stata molto magra e lo è ancora adesso ma le forme un po’ più morbide sembrano davvero confermare l’arrivo della cicogna. In più ci sarebbe un malore che la showgirl avrebbe accusato durante la registrazione di una puntata di Tu si que vales. La Rodriguez come ogni estate lascia Ibiza per recarsi a Roma per il talent e fare poi immediato ritorno nel luogo di vacanza. Indiscrezioni hanno riferito del malore che avrebbe fatto pensare a tutti che lei sia incinta.

Stefano De Martino come sempre è molto premuroso ma per il momento nessuno dei due smentisce o conferma il gossip tutto rosa. Chissà se alla fine dell’estate quando tutti faranno ritorno a Milano la coppia annuncerà che è in arrivo il secondo figlio. Intanto, anche per Giulia De Lellis e Andrea Iannone sembra che ci siano dolci novità all’orizzonte. I soliti bene informati parlano già di proposta di matrimonio per la coppia che ci sembra molto affiatata.