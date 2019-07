Giulia De Lellis e Andrea Iannone dai video in casa alle foto a Milano, l’amore procede con tanto feeling (Foto)

E’ un’estate meravigliosa per Giulia De Lellis che tra le braccia di Andrea Iannone sembra aver trovato la vera felicità, come mostrano le foto pubblicate sulla rivista Chi ma anche le immagini che la dolce e bella influencer continua a postare sul suo profilo social. Anche Iannone inizia a mostrarsi apparendo con la sua nuova fidanzata sui social ma è un po’ più riservato anche se poi si lascia a dichiarazioni d’amore piene di poesia. La coppia è stata beccata anche a Milano tra una passeggiata e lo shopping e per loro immancabile arriva anche il bacio. Dalle parole dell’ex gieffina vip sembra che potrebbe presto arrivare anche la convivenza, quindi procedono davvero di corsa. Lei è al settimo cielo e lo dichiara a tutti dicendo che sta facendo dei cambiamenti generali nella sua vita, ci sono delle novità sia di vita persona che di vita lavorativa; è quanto ha riferito in un video mentre è a letto abbracciata al suo Andrea.

ANDREA IANNONE E GIULIA DE LELLIS BELLI E INNAMORATI DIMENTICANO IL PASSATO

Nei filmati entrambi scherzano, ridono, si punzecchiano e il loro amore appare perfetto, pieno di feeling. Per qualcuno si stanno mostrando un po’ troppo, dovrebbero essere più riservati, ma la verità è che vogliono rispondere così a chi li ha criticati.

Sembra passato così tanto tempo dalle foto in cui Giulia De Lellis baciava Andrea Damante e Andrea Iannone invece moriva d’amore per Belen Rodriguez. Oggi invece tutte le parole d’amore sono per loro due e se Giulia scrive: “È la tua voce che mi tranquillizza. È il tuo modo di parlare, il tuo modo di chiamarmi, quel nomignolo che mi riservi. È che sei tu. E quando si tratta di te, io non lo so che mi succede. Per quanto cerchi di trattenermi, se si tratta di te io sono felice” lui commenta che dove c’è lei c’è il sole, anche dove prima non l’aveva mai visto.