Cecilia Rodriguez commenta la storia d’amore tra Giulia de Lellis e Andrea Iannone parlando di banane

Dopo il vibratore arrivano le banane. Cecilia Rodriguez che questa settimana ha rilasciato insieme a Ignazio Moser una lunga intervista per il settimanale Chi, è stata chiamata a dare un commento su Giulia de Lellis e Andrea Iannone ( ex di sua sorella Belen). I rapporti tra Cecilia e Giulia non sono stati mai molto idilliaci mentre invece la De Lellis era molto amica prima di Ignazio e Jeremias ( ma a quanto pare poi è successo qualcosa che noi non sappiamo). In ogni caso, è abbastanza chiaro, almeno a giudicare dalle parole di Cecilia, che tra lei e Giulia non ci sia una grande simpatia. E forse neppure con l’ex di Belen la piccola Rodriguez aveva un grande rapporto visto le parole che ha speso per il pilota di Moto GP. Mentre Ignazio ha scelto di non commentare, Cecilia si è esposta.

CECILIA RODRIGUEZ COMMENTA LA STORIA TRA GIULIA DE LELLIS E ANDREA IANNONE

La sorella di Belen rispondendo alle domande del giornalista ha detto di voler esprimere la sua opinione senza nascondere quello che è il suo pensiero. E ha quindi commentato: “Io sono sicura che si troveranno benissimo perchè sono della stessa altezza. Anzi come dite voi in Italia sono alti un metro e una banana, precisi precisi“. Parole ironiche quelle di Cecilia? Immaginiamo che le bimbe di Giulia non prenderanno benissimo queste dichiarazioni e ci prepariamo anche noi a una guerra sui social…Non trovate?

LEGGI QUI IL COMMENTO DI CECILIA E IGNAZIO ALLE FOTO CON IL VIBRATORE

La Rodriguez voleva solo essere ironica con questo commento oppure c’è anche dell’altro? “In Italia ho sempre sentito dire questa frase e non è mai morto nessuno” dice ancora Cecilia. “Per me loro sono perfetti insieme anche per questo motivo. Lo scriva e cambiamo argomento” ha detto la Cechu al giornalista di Chi che la stava intervistando.