Andrea Iannone e Giulia De Lellis a Formentera poi lui esplode con una dichiarazione d’amore (Foto)

Belen è solo un ricordo adesso per Andrea Iannone che sembra innamorato perso della dolce Giulia De Lellis (foto). E’ la rivista Gente che mostra le immagini della coppia che si gode parte delle vacanze a Formentera, per il resto ci pensa il pilota a mostrare tutto l’amore possibile con le sue dediche romantiche. Con Belen Rodoriguez era forse più trattenuto mentre con l’ex protagonista di Uomini e Donne si lascia andare. “Tu che se non ci sei manchi da morire” scrive Andrea mostrando uno scatto con la sua fidanzata. Pensavamo di dovere attendere più a lungo prima di vederlo di nuovo felice accanto a una donna con cui sognare il futuro, invece mentre la showgirl argentina si gode la sua meravigliosa famiglia, anche per Iannone c’è la giusta ricompensa.

LA RISPOSTA DI GIULIA DE LELLIS ALL’ULTIMA DICHIARAZIONE D’AMORE DI ANDREA IANNONE

Al settimi cielo Giulia condivide la dedica del suo fidanzato e replica “Con te”. Dediche su dediche per i due fidanzati sempre più social. Grande passione e sembra che ci siano anche grandi progetti per la coppia. Intanto, si godono Formentera, in barca e negli stessi posti dove lo scorso anno era con Belen. Fanno coppia fissa da poco tempo ma sono già molto affiatati e si dividono benissimo tra una località e l’altra, sempre in viaggio.





L’influencer ha seguito il pilota a Lugano, dove ha una bellissima villa. Andrea l’ha seguita invece in Sardegna, dove si trova in vacanza a famiglia di Giulia. Appena possono però si ritrovano da soli e Formentera è il posto giusto. Così tutti vivono finalmente felici e contenti e non c’è dubbio che si tratti di due coppie bellissime. Il tifo più grande è per la famiglia De Martino, meravigliosa in ogni scatto, soprattutto quelli con il piccolo Santiago.