Gaia Trussardi e Adriano Giannini sposi in gran segreto senza Tomaso e Michelle?

Dal numero della rivista Chi in edicola questa settimana arrivano molto scoop e diverse notizie di cronaca rosa per chi ama questo mondo. In particolare, nel numero che troverete in edicola questa settimana, ci sono le foto di quella che sarebbe stata la festa per un matrimonio top secret. Gli sposi, secondo quanto rivela la rivista diretta da Alfonso Signorini, sarebbero Gaia Trussardi e Adriano Giannini. I due sarebbero diventati marito e moglie in una cerimonia per pochi intimi, così pochi che, tra gli invitati, non ci sarebbero stati neppure Tomaso, il fratello di Gaia, e Michelle Hunziker, sua cognata.

GAIA TRUSSARDI E ADRIANO GIANNINI SI SONO SPOSATI? LE FOTO SU CHI

Ed ecco cosa si legge sulla rivista Chi:

Una festa top secret sull’Isola d’Elba per le nozze di Gaia Trussardi e Adriano Giannini. La cena a Marciana Marina era ristretta a pochi intimi, tra cui la sorella della sposa, Beatrice e la mamma Maria Luisa e il papà dello sposo Giancarlo, come documentano le foto del settimanale Chi. Mancano però il fratello di Gaia, Tomaso Trussardi e la moglie Michelle Hunziker…

Come potrete vedere dalla gallery, che ci mostra le foto pubblicate sulla rivista Chi, le immagini non sono quelle della cerimonia, che sarebbe stata blindatissima ma della cena che si sarebbe tenuta per festeggiare questo matrimonio.

Non si può davvero capire da questi scatti, se si tratti realmente di una cena per festeggiare un matrimonio ma, visto che la fonte è la rivista Chi, più che affidabile, non possiamo che fidarci. E chissà forse nelle prossime ore arriverà anche un commento da parte di Gaia Trussardi che è sempre molto riservata e non ama la cronaca rosa.

Era stata sempre la rivista Chi, in uno dei numeri in edicola a giugno, ad annunciare le nozze della coppia dopo l’affissione delle pubblicazioni al comune di Milano. E a quanto pare, Gaia e Adriano hanno scelto l’estate per coronare il loro sogno d’amore.

Per Gaia, che ha 39 anni ed è mamma di due bambini, Nicola e Isabella, si tratta del secondo matrimonio . Era stata sposata con l’imprenditore ottico Riccardo Rosen.