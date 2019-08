Mara Venier pubblica una foto in spiaggia col marito e risponde furiosa a un commento (Foto)

Mara Venier non le manda certo a dire ed è pronta a tutto per difendere la sua famiglia, il suo amore per Nicola Carraro (foto). Ieri la conduttrice Rai ha pubblicato sul suo profilo social lo scatto con suo marito, vacanza finita per lei che torna a Roma per lavorare già alla prossima edizione di Domenica In. Una foto in spiaggia nella meravigliosa Santo Domingo e l’abbraccio tra i due e Mara Venier che scrive “Amore della mia vita” aggiungendo un cuore rosso ma soprattutto l’hashtag che lei adora #laverabottadiculodellamiavita. Risate e cuori da parte di tutti nei tantissimi commenti alla foto ma uno dei follower scrive con carattere ben evidente “Se era povero non te lo filavi neanche di striscio”. Battuta infelice considerando che la Venier non ha certo bisogno di un uomo che la mantenga. La sua risposta non si è fatta attendere e ironica e chiara come sempre ha espresso il suo conetto.

LA RISPOSTA DI MARA VENIER A UN PESSIMO COMMENTO DI UN FOLLOWER

“Amore della zia, scusa ma ti devo mandare affanc**o” e non c’è ovviamente da aggiungere altro, l’idea della conduttrice di Domenica In è stata espressa in modo molto diretto. Solita ironia per la Venier che non desidera che le tocchino il marito, il loro amore.





Anche Antonella Clerici ha risposto al commento della sua amica e collega, divertita dall’hashtag e felice di tanto amore, lo stesso che lei assapora ogni giorno. Intanto, vacanze finite per i protagonisti che andranno in onda nella prossima stagione televisiva. Mara Venier è già a Roma nella sua adorata casa. Immaginiamo però che il suo Nicola sia rimasto nella villa a Santo Domingo, lui preferisce il sole e la vita di quei luoghi meravigliosi così colorati e pieni di vita semplice. Anche questo è vero, saper comprendere l’altro.