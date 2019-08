Massimo Colantoni dopo Temptation Island ritrova l’amore: le news da Uomini e Donne

L’ultima edizione di Temptation Island ha visto separarsi davvero tante coppie e, tra queste, abbiamo visto anche la fine della storia d’amore tra Massimo e Ilaria. Il programma di Canale 5 è oramai terminato da diverso tempo e sembra proprio che Colantoni abbia già una nuova ragazza al suo fianco. Attenzione non stiamo parlando di una ragazza qualunque. Ma andiamo passo per passo. Massimo ha passato le sue vacanze estive in compagnia degli amici conosciuti proprio all’interno del villaggio dei fidanzati di Temptation Island: Arcangelo, Vittorio e alcune delle tentatrici. Durante le vacanze estive però Massimo Colantoni avrebbe anche conosciuto meglio Sonia Onelli. Volete sapere che cosa è successo tra i due? Continuate pure a leggere!

Massimo Colantoni di Temptation Island sta con Sonia Onelli? La rivelazione durante la prima registrazione di Uomini e Donne (allerta spoiler)

Una lettrice di Isa e Chia ha raccontato che durante la prima registrazione della nuova stagione di Uomini e Donne, che andrà in onda il prossimo mese su Canale 5, era presente anche Massimo Colantoni. Non solo però. Nello studio di Maria De Filippi, l’ormai ex fidanzato di Ilaria Teolis avrebbe anche fatto una rivelazione incredibile. Massimo avrebbe infatti affermato di essere fidanzato con Sonia Onelli. Certo è che sia Massimo che Sonia erano stati già beccati insieme alcune volte ma l’annuncio di Colantoni sull’inizio di una vera e propria relazione non ha lasciato indifferenti i fan di Temptation Island ma nemmeno quelli di Uomini e Donne. Non solo però. La notizia dell’annuncio a sorpresa di Massimo è arrivata dritta dritta anche alle orecchie di Ilaria Teolis, la sua ex fidanzata che di certo non si è tirata indietro dal commentare l’affermazione di Colantoni. Andiamo a vedere quali sono state le parole di Ilaria.

Massimo Colantoni annuncia la relazione con Sonia Onelli nella prima puntata di Uomini e Donne: Ilaria Teolis non rimane indifferente e commenta

Dopo essere stata informata di quanto rivelato da Massimo Colantoni dopo la registrazione della prima puntata di Uomini e Donne, la sua ex fidanzata Ilaria Teolis, con cui ha partecipato in coppia all’ultima edizione di Temptation Island, non è rimasta indifferente. Ilaria ha infatti deciso di pubblicare una ig stories sul suo profilo per commentare ed esprimere il suo pensiero al riguardo. “La verità trionfa da sola, la menzogna ha sempre bisogno di complici” sono state le parole della ex di Massimo Colantoni.

E a questo punto voi che cosa ne pensate? Ilaria forse pensava ancora a Massimo ed è rimasta male dopo la rivelazione a Uomini e Donne? I due hanno fatto bene a interrompere la relazione dopo la partecipazione a Temptation Island? E, soprattutto, qual è il vostro pensiero sull’annuncio di Colantoni riguardo alla relazione con Sonia Onelli? Aspettiamo i vostri pareri tra i commenti.