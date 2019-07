Temptation Island 2019 anticipazioni quinta puntata: Ilaria pronta a lasciare Massimo?

Lunedì sera non sarebbe lunedì d’estate senza Temptation Island e nella puntata del 22 luglio, come sempre, ne vedremo delle belle. Non mancano le anticipazioni che ci rivelano un pochino di quello che accadrà in Sardegna. Curiosi di scoprire i dettagli? Vi parliamo di quello che succederà nella quinta puntata di Temptation Island 2019 nelle nostre anticipazioni. Come avrete visto nell’ultima puntata, Massimo, dopo aver quasi baciato la single Elena ed essersi anche sbilanciato ( usando persino un codice segreto con lei) cercando di capire come potrebbe essere la vita fuori in una eventuale relazione, è rimasto poi spiazzato vedendo la sua fidanzata Ilaria molto vicina al single Javier. Ilaria non ha fatto neppure un decimo di quello che Massimo ha fatto con Elena ma il poco che il giovane romano ha visto, è bastato per fargli perdere la testa. Ha forse capito di rischiare di perdere la sua fidanzata? Si sarà destato dopo i primi giorni in cui non ha praticamente risparmiato nessun atteggiamento? E invece Sabrina rischia di uscire da sola dal resort dopo che Nicola si è avvicinato pericolosamente a una single? Lei pensava a Giulio…

TEMPTATION ISLAND 2019 NEWS E ANTICIPAZIONI: COSA SUCCEDERA’ NELLA QUINTA PUNTATA?

Partiamo proprio da Sabrina e Nicola. La bella bionda si è molto avvicinata a Giulio, dicendo persino nell’ultima puntata in onda che lei lo avrebbe baciato dopo due ore ( non si è resa però conto che Giulio non prova propriamente le stesse sue cose). Poi però vedendo il suo fidanzato Nicola, che sarà pure un ragazzino immaturo e dalle battute troppo facili ma che non aveva fatto nulla con le altre ragazze, avvicinarsi alla single Maddalena con il passare del tempo e dei video mostrati, in lei qualcosa si è smosso. Adesso ha paura di perdere Nicola… Strano perchè fino a pochi giorni prima diceva di vergognarsi anche a camminare con lui al suo fianco…

Pare proprio che per Ilaria e Massimo sia arrivato il momento del falò di confronto anche se non sappiamo se lo vedremo proprio nella quinta puntata di Temptation Island. Ilaria ha guardato dei video nel pinnettu e ha detto di voler vedere subito il suo fidanzato. “Dai quando ti prudono le mani” ha commentato con le sue amiche….Che cosa succederà per loro è arrivato il momento di mettere fine a questa relazione dopo tre anni?

Sembrano mettersi male le cose anche per Katia e Vittorio. La fotonica infatti, dopo aver visto altri video del suo fidanzato, lo inviterà a lasciarla ma a quanto pare Vittorio ha intenzione di godersi gli ultimi giorni di relax in Sardegna…

Appuntamento quindi a domani sera con la quinta e penultima puntata di Temptation Island 2019.