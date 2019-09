Belen Rodriguez e Stefano de Martino che tango appassionato su Rai 2 (VIDEO)

Galeotto era stato proprio il ballo qualche anno fa, quando Stefano de Martino e Belen Rodriguez si erano incontrati per la prima volta. Lui era un ballerino ad Amici, da poco professionista. Lei era la guest star, la donna che tutti avrebbero voluto avere. E la passione tra loro si era accesa proprio su quel palco, tra una coreografia e l’altra. A distanza di anni eccoli di nuovo, ballare un tango appassionato come non facevano da tantissimo in tv. E’ successo nel corso della serata del 3 settembre 2019, durante la finale di Castrocaro che hanno condotto insieme.

Il pubblico ha ammirato le movenze di Belen che da buona argentina ama moltissimo il tanto. Inutile parlare della bravura di Stefano de Martino, cosa ormai acclarata.

STEFANO DE MARTINO E BELEN RODRIGUEZ ACCENDONO DI PASSIONE CASTROCARO

Ed era davvero da moltissimo tempo che non vedevamo i due così vicini. Qualche mese fa l’annuncio del loro ritorno di fiamma, le prime foto dei baci, le coccole in pubblico. E poi le dediche d’amore sui social, la passione in barca, gli scatti al tramonto in una estate durante la quale sono stati inseparabili. Dal vivo poi li abbiamo visti in diretta la Notte della Taranta. Più attenti a non sbagliare che a lasciarsi andare, anche se nel corso della serata non sono mancate carezze ed effusioni. Ma ieri sera. Belen e Stefano hanno davvero infiammato il palco con il loro tango appassionato.

IL TANGO DI BELEN E STEFANO DE MARTINO A CASTROCARO (VIDEO)

Ecco per voi il video della serata

Che voto diamo a questo tango di Belen e Stefano de Martino? A questo punto viene quasi da pensare che Belen sarebbe perfetta per la versione Celebrities di Amici, non trovate?