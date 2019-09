La dolce dedica di Alessandro Greco a Beatrice Bocci nella finale di Miss Italia 80

Ci ha messo del suo nel corso della serata Alessandro Greco, con la finale di Miss Italia che lo ha visto tornare su Rai 1 ( e ci chiediamo perchè per il conduttore non si trovi il giusto spazio, quello che meriterebbe). Tra battute e sorrisi, ha riportato il vecchio stile Miss Italia su Rai 1. Forse un po’ troppo abbottonato e legato al copione ma ci può stare. Tra i momenti migliori della serata, ricorderemo di certo quello in cui Alessandro Greco si è avvicinato a sua moglie per farle una dolcissima dedica. Ha ricordato di quando nel 1994 Beatrice Bocci partecipava a Miss Italia con il coraggio di una mamma ( anche se non era possibile). Ha sottolineato come la vita di chi partecipa a Miss Italia cambi si, ma che può succedere anche ad altre persone, quelle che stanno intorno al mondo delle miss. A lui è successo e da quel giorno, la sua vita è cambiata perchè insieme a Beatrice ha costruito la meravigliosa famiglia che oggi sono.

LA DOLCE DEDICA DI ALESSANDRO GRECO PER LA SUA BEATRICE BOSSI A MISS ITALIA 80

Una dolce dedica che ha commosso tutti, in primis Beatrice che non ha potuto trattenere le lacrime.

I due si erano conosciuti proprio dietro le quinte del programma e da allora non si sono lasciati. Oggi formano una bellissima famiglia insieme alla figlia di lei e a Lorenzo, frutto del loro amore.

“Finalmente posso avere l’onore di dedicarti questa canzone” ha sussurrato Alessandro alla sua Beatrice mentre partivano le note di Sei Bellissima. Poi una rosa rossa e un bacio. Un momento davvero speciale.

“ Percepivo che era una persona dell’ambiente ma fuori dall’ambiente dello spettacolo – ha confessato – […] In Alessandro ho avvertito subito che c’era qualcosa che ci legava; in lui c’era qualcosa di pulito e di semplice che mi somigliava” aveva spiegato Beatrice in una sua passata intervista. E quel qualcosa, li lega ancora oggi.

