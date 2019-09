Ascolti Miss Italia 2019: il ritorno sulla Rai salverà il concorso di bellezza?

Miss Italia festeggia i suoi 80 anni e per l’occasione torna in Rai. Una scelta sicuramente importante che potrebbe premiare, dal punto di vista degli ascolti, il concorso di bellezza più importante di Italia. Come saranno andate le cose lo scopriremo solo dopo le 10 quando saranno disponibili i dati auditel relativi alla prima serata del 6 settembre 2019 che ci riveleranno quindi anche gli ascolti portati a casa dalla finale di Miss Italia 2019 in diretta da Jesolo su Rai 1. Una serata lunga e lenta quella che il pubblico a casa ha seguito. L’idea di dare un evento alla Rai, di festeggiare gli 80 anni di Miss Italia non era male. Peccato però che il confezionamento della serata sia stato un flop. Le miss sono sembrate solo un soprammobile anche se Alessandro Greco più volte ci ha ricordato che non erano lì a fare scena. Ma la sensazione a casa è stata proprio questa: sul palco del palazzetto è successo di tutto ma il tempo per le 80 miss è stato risicato. A differenza di quanto succedeva in passato, per loro c’è stato pochissimo tempo a disposizione tanto che alcune non hanno neppure parlato.

L’idea di fare una serata evento, come dicevamo in precedenza, non era affatto male, peccato però che l’evento non erano le Miss, ma tutto il contorno. Errori alla regia, pubblico in sala moribondo: solo l’entusiasmo di Alessandro Greco ha salvato a metà questa serata da dimenticare. E chissà, forse anche gli ascolti avranno dato qualche contentino alla Rai.

ASCOLTI MISS ITALIAN 2019: ECCO I DATI AUDITEL RELATIVI ALLA FINALE

In attesa di conoscere gli ascolti incassati dalla finale di Miss Italia 2019, facciamo un passo indietro. Lo scorso anno la serata finale di Miss Italia andò in onda su La7 il 16 settembre 2018. Si era scontrata con la fiction di successo di Rai 1 La vita promessa ( mentre quest’anno è andata in onda senza praticamente concorrenza). Aveva registrato questo risultato:

su La7 la finale di Miss Italia ha registrato 1.006.000 spettatori con uno share del 4% nell’anteprima “Le Finaliste” in onda dalle 21.21 alle 21.55 e 696.000 spettatori con il 5% dalle 21.59 all’1.29 . Se si considera il simulcast con La7D, Miss Italia, dalle 22, ha registrato il 5.7%. Su La7D il programma ha ottenuto 111.000 spettatori con lo 0.4% (primo segmento) e 106.000 spettatori pari allo 0.8%.

Ed ecco i dati auditel relativi alla serata dedicata a Miss Italia 80 su Rai 1