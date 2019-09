Carolina Stramare è Miss Italia 2019 (ma la serata Rai è da dimenticare!) – VIDEO

Miss Italia 2019 è stata finalmente eletta: alle ore 01:45 circa, Alessandro Greco ha annunciato in diretta tv la nuova reginetta; è Carolina Stramare, già Miss Lombardia 2019.

Ma chi è Carolina Stramare? La giovane è nata a Genova e vive a Vigevano. È alta 1 mentre e 79 centimetri, ha gli occhi verdi e i capelli castani. Il suo percorso formativo si articola fra un diploma al liceo linguistico e l’attuale frequentazione di un corso di formazione grafica e progettistica all’Accademia di Belle Arti di Sanremo.

Carolina Stramare: chi è Miss Italia 2019?

Carolina Stramare lavora come modella e fra le sue passioni c’è l’equitazione a livello agonistico. Il suo sogno sarebbe questo di continuare a seguire l’attività di famiglia nel campo dell’arredamento casa. Caratterialmente, si dice innamorata “per le persone dagli occhi buoni e sinceri“. A lei lo scettro di nuova reginetta di bellezza italiana dopo Carlotta Maggiorana.

Curiosità vuole che la nuova Miss sia arrivata fra le tre super-finaliste solo grazie al ripescaggio della giuria vip in studio composta da Gina Lollobrigida, Caterina Balivo, Giulia Salemi, Eleonora Daniele e Lorena Bianchetti.





Miss Italia 80: una serata disastrosa

Ma le belle notizie, purtroppo, terminano qui per la manifestazione trasmessa eccezionalmente quest’anno su Rai Uno: lo spettacolo tv di Miss Italia 80 è stato un disastro sotto vari fronti. Il buon Alessandro Greco ha dovuto tirare una carretta ricolma di problemi ed errori tecnici che hanno reso la diretta difficilmente gestibile.

A rendere ancor più pesante la resa finale una improbabile durata monster del concorso di bellezza: iniziato intorno alle ore 21:30, lo show si è concluso inspiegabilmente alle ore 01:45.

Fra i momenti memorabili (si fa per dire) della serata: Gina Lollobrigida che ha chiesto alla produzione di avvicinare le concorrenti al suo banco perché impossibilitata dal poterle vedere; la povera Milly Carlucci costretta a rispondere a delle domande imbarazzanti poste dalle miss in gara ( “Da quanti anni sta con suo marito? È mai stata vittima di molestie sessuali?“); Alessandro Greco che ha pungolato Caterina Balivo sulla “fascia oraria bellissima” occupata ora da Vieni da Me, prima dall’inspiegabilmente cancellato Zero e Lode.

Qui di seguito, il video della proclamazione di Miss Italia 2019 Carolina Stramare.

La proclamazione di Miss Italia 2019 #CarolinaStramare è #MissItalia 2019 👸🏻#Rai1 #80AnniDiMissItalia Miss Italia Publiée par Rai1 sur Vendredi 6 septembre 2019





