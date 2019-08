La conduzione di Miss Italia 2019 su Rai 1 affidata ad Alessandro Greco?

Il sei settembre 2019, come ufficializzato da Patrizia Mirigliani nel corso de La vita in diretta qualche giorno fa, e poi anche dalla Rai, andrà in onda in prime time sulla rete ammiraglia, Miss Italia. In occasione degli 80 anni del concorso di bellezza più importante del nostro paese, Miss Italia torna su Rai 1. La sensazione però è che la rete, non abbia grande interesse nel rendere questa serata indimenticabile e anche per questo motivo c’è grande confusione in merito a quello che accadrà. Innanzi tutto ancora non è stato ufficializzato da parte della rai il nome del conduttore o della conduttrice. Nelle ultime ore da Tvblog è arrivata una indiscrezione secondo la quale, Alessandro Greco, dovrebbe essere il prescelto.

ALESSANDRO GRECO CONDUCE MISS ITALIA 2019 SU RAI 1?

Ricorderete che nell’ordine, i nomi fatti erano stati quello di Antonella Clerici, che aveva rinunciato per ovvi motivi ( è chiaro a tutti che il programma sarà un disastro dal punto di vista degli ascolti e che molti poi daranno la colpa al malcapitato di turno che guiderà lo show). Poi Flavio Insinna che pare, sempre secondo quanto riferisce Tvblog, abbia trovato degli “ostacoli insormontabili”. Si era anche fatto il nome di Lorella Cuccarini sempre più volto di mamma Rai in questa stagione che parte a settembre. E adesso, il nome di Alessandro Greco.

Premesso che il conduttore è un professionista di ottimo livello, la sensazione è che la Rai stia solo cercando un volto rassicurante che piaccia al pubblico e che svolga il suo compito in modo istituzionale. Se davvero la Rai avesse voluto dare un certo impatto al concorso, avrebbe chiesto a Simona Ventura di condurre Miss Italia, visto che tra l’altro, lo aveva fatto anche per La 7 ( con risultato discutibile). Ma è chiaro che la Rai non voglia investire in questa manifestazione ed è ancora più chiaro che i “top conduttori” passateci il termine, si guardino bene di accettare sapendo che, con grande probabilità, la serata sarà un fiasco. C’è bisogno infatti di un grande rinnovamento per Miss Italia cosa che si è detta anche negli ultimi anni da queste parti, quando il concorso andava in onda su La7.

( foto dal sito di Miss Italia )