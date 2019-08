Antonella Clerici rivela al pubblico la sua scelta, il no a Miss Italia e il sì ad altro (Foto)

Antonella Clerici firma la tregua con la Rai e subito dopo informa il suo pubblico delle decisioni prese (foto). Conferma che ha rifiutato la proposta di condurre Miss Italia, come sappiamo va in onda a settembre, e ha infatti spiegato il suo no al concorso di bellezza perché “non c’erano le condizioni per preparare l’evento”. L’ha saputo solo qualche giorno fa e in queste parole magari si comprende anche altro ma la Clerici sul suo post appena pubblicato su Instagram ha esordito dicendo: “Ho pensato molto e ho deciso di credere ancora ad una lunga storia d’amore che dura da 33 anni con la Rai”. Parole che fanno cadere il desiderio di guerra che qualcuno intravedeva nel rifiuto della conduttrice. Ancora una volta e come sempre Antonella Clerici si è comportata con schiettezza, trasparenza, eleganza. Cosa ha invece accettato, quale sarà il suo prossimo programma per la Rai?

ANTONELLA CLERICI RIFIUTA MISS ITALIA E ACCETTA LO ZECCHINO D’ORO

Antonella Clerici mostra un po’ della sua dolce casa

“Farò invece lo zecchino d’oro per amore dei bambini, dei frati dell’antoniano, delle tagliatelle di nonna Pina e del mio amico Carlo Conti”. Ha spiegato aggiungendo che non mancherà di onorare l’impegno sociale con Telethon.

“Poi vedremo…” ha continuato Antonella senza chiudere la porta ad altre possibilità e magari in attesa di altri programmi Rai. Non sono manca le parole rivolte al suo pubblico: “So che il pubblico, per me sovrano, mi è vicino. Conto su di voi per affetto e sostegno, fiducia e lealtà maturata in tanti anni insieme. A presto, aspettatemi” ha concluso la Clerici scrivendo poi nella didascalia anche un bel “Ed ora buona estate”.

Tra i vari commenti quello di Federico Quaranta, approvato da tantissimi like: “Ti sei sempre comportata da vera Signora anche quando avresti avuto il diritto di non farlo. Massima stima ed amicizia. Fede”.