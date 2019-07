Antonella Clerici mostra angoli della sua casa con Vittorio Garrone (Foto)

Antonella Clerici si gode nella sua nuova casa con Vittorio Garrone, la prima estate della nuova vita e attraverso le foto della figlia del suo compagno mostra un po’ del suo mondo, piccoli angoli di paradiso a cui aggiunge tutta la serenità del momento (foto). Esclusa dai palinsesti Rai in altri tempi la conduttrice avrebbe aggiunto polemiche alla polemica ma dalla casa di Arquata Scriva in provincia di Alessandria arrivano ben altre immagini. Non è la prima volta che Agnese Garrone diventa la fotografa ufficiale del papà e della sua compagna; le foto le mostra la rivista Oggi, il resto è semplice da immaginare. Pose scherzose, pose romantiche, poi le dichiarazioni di Antonella Clerici che è certo matura e consapevole di tutto ciò che è adesso la sua vita. E’ felice la Clerici e si vede, proprio come Garrone che la sostiene in ogni scelta. C’è uno stato di grazia che li riguarda ed è evidente.

ANTONELLA CLERICI E VITTORIO GARRONE FELICI NELLA LORO MERAVIGLIOSA CASA

“Inizia proprio così la mia estate. Qui in piscina a sentire il sole sulla pelle. La prima estate di una nuova vita. Se mi avessero detto che un giorno avrei amato così tanto la campagna, avrei fatto una gran risata. Mai amate le vie di mezzo: o mare o montagna. E invece…” ha confidato Antonella alla rivista Oggi ed è infatti in piscina che Agnese scatta tante foto alla coppia. Lì non ci si annoia mai, in quella casa che immersa nel verde deve essere davvero enorme, bellissima, come quella delle favole perché piena d’amore e di angoli in cui rilassarsi.

Gli animali, gli amati cani, la piscina che in questa stagione è il posto perfetto. Le cene all’aperto davanti casa, un libro da leggere all’ombra con alle spalle fiori e gli uccelli che cantano. E’ importante anche tutto quello che c’è fuori dalla loro casa ma al momento Antonella Clerici sa attendere e non è certo un problema godersi l’attesa pensando magari ad un altro cambiamento.