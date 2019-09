Il matrimonio di Carolina Crescentini e Motta: tutti i dettagli del look (FOTO)

Cinque giorni fa il matrimonio di Carolina Crescentini d Motta ha stupito tutti. I due sono ovviamente innamoratissimi e da tempo si parlava di un matrimonio in segreto, qualcuno diceva persino che si fossero già sposati! In realtà Carolina e il cantante si sono giurati amore eterno il 6 settembre 2019 in Toscana. Le foto del matrimonio hanno fatto il giro dei social poche ore dopo le nozze. I due bellissimi di bianco vestiti in abiti Gucci hanno celebrato questa unione con le persone più care mostrando poi successivamente gli scatti di questo meraviglioso matrimonio. E’ stato un “countrypunkwedding” e Carolina si è mostrata felicissima, insieme al suo neo marito sui social, poche ore dopo le nozze.

Ma scopriamo qualche dettaglio in più sul look degli sposi.

PER CAROLINA CRESCINTINI E MOTTA UN MATRIMONIO COUNTRY PUNK

Le parole di Carolina Crescentini sui social:

Svegliarsi con un hangover micidiale e scoprire che…

Abbiamo fatto una cosa. Grazie @gucci @alessandro_michele @daviderenne @michelatafuri21 @angelap71 @lorenzodelia per averci coccolato e reso bellissimi. Siete stupendi.

Grazie @guadalupetuscanyresort per aver accettato il nostro delirio ed averci accompagnato per mano.

Grazie @simonebelli e @fulviatellone per esserci sempre.

Grazie @rdarobertodantonio e @danieladelpriore per aver domato i miei capelli ribelli e esservi emozionati con noi.

Grazie @seltonmusic per averci fatto svolazzare al tramonto.

Grazie @carolitabrigante, non solo per essere la mia amica meravigliosa insostituibile ma anche per averci regalato con @gallowood la cerimonia più bella di sempre.

Grazie @mo_vengo per i riti sciamanici.

Grazie amici speciali e unici, siete la nostra splendida famiglia allargata.

Ho sposato un capellone.

Ph by @claudia_pajewski

#aridaje

#mottacrasher

#countrypunkwedding

Ed ecco alcuni scatti che ci mostrano nel dettaglio le scelte fatte dagli sposi che, per il giorno del matrimonio, si sono affidati a Gucci. La sposa era una visione in un abito bohemien in seta e pizzo con coroncina floreale in testa. Bianco anche per Motta, che ha spezzato il completo solo con un paio di stivaletti neri. Per restare in tema scarpe, i sandali con applicazioni della sposa riportavano i nomi Carolina e Francesco con un cuore alato sul plantare.

Che ne pensate delle scelte di look fatte dagli sposi? Vi piace lo stile che hanno scelto per il loro matrimonio?