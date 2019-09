Carolina Crescentini e Motta matrimonio in segreto in Toscana: trionfo del bianco (FOTO)

Qualche mese fa sui giornali di cronaca rosa si era parlato di un matrimonio segreto tra Carolina Crescentini e Motta. I due però non ne avevano mai voluto parlare, neppure quando la cantante, meravigliosa, aveva accompagnato il suo fidanzato a Sanremo. Oggi c’è una certezza: Motta e Carolina si sono sposati. Sono infatti circolate in rete le foto di questo matrimonio top secret in Toscana. I due innamoratissimi, per l’occasione, hanno scelto il bianco come colore principale del loro giorno. Sia Carolina che il cantante hanno indossato infatti un abito bianco nel giorno del loro matrimonio.

IL MATRIMONIO DI FRANCESCO MOTTA E CAROLINA CRESCENTINI: LE FOTO

32 anni per Francesco Motta, sette in più per la bellissima Carolina. I due stanno insieme da qualche tempo e hanno deciso di suggellare il loro amore con il giuramento d’amore eterno. La location scelta la bellissima Toscana. In particolare tutto si sarebbe svolto in un resort in provincia di Grosseto. Abiti firmati da Gucci, eleganti ma molto semplici, e damigelle coloratissime per contrastare invece il bianco scelto, come detto in precedenza, da entrambi gli sposi. La cerimonia, con rito civile, si sarebbe svolta il 7 settembre.

( nella gallery le foto del matrimonio di Carolina e Motta )

Gli scatti di questo matrimonio, come potrete vedere, sembrano arrivare direttamente dagli anni ’80. In realtà la scarsa qualità delle immagini è dovuta al fatto che si tratti di foto rubate. Ma la sensazione di qualcosa di vintage rende tutto di certo, ancora più romantico.

Dopo due anno di fidanzamento quindi, il grande giorno che la Crescentini ha annunciato a modo sui sui social mostrando una foto con lei e Motta pronti per questo si. Non ci resta che augurare solo il meglio alla coppia per una vita ricca d’amore e felicità.

( foto via Instagram-Vicolo delle news gossip )