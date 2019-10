Aurora Ramazzotti a cena con i suoceri, si parla di preparativi per il matrimonio con Goffredo (Foto)

Il sogno di Michelle Hunziker di vedere sua figlia Aurora Ramazzotti per sempre accanto a Goffredo Cerza e magari anche mamma potrebbe realizzarsi in breve tempo, la rivista Diva e Donna parla di preparativi per il matrimonio (foto). Se la Hunziker da tempo ha dato il suo benestare alla figlia sul legame con Goffredo e aggiungendo anche la speranza che il loro amore duri per sempre e il desiderio di diventare nonna il prima possibile, Aurora va a cena con i suoceri e con loro c’è anche la testimone di nozze. Nessun annuncio da parte della figlia di Eros e Michelle ma l’amore che lega i due ragazzi dura da due anni e mezzo ed è così bello che tutti sperano di vederli presto all’altare, ovviamente tra i testimoni di nozze non potrà non esserci Sara Daniele. Infatti, anche lei è a cena con il gruppetto.

AURORA RAMAZZOTTI E GOFFREDDO CERZA SI PREPARANO PER LE NOZZE?

Immaginiamo che con la previsione di Diva e Donna sia Aurora che Goffredo si faranno una bella risata, lei non ha la minima intenzione di creare già una famiglia, è davvero troppo giovane anche se innamoratissima del suo ingegnere. Intanto, c’è anche l’approvazione dei suoceri. Tutti insieme hanno trascorso una simpatica serata in un ristorante milanese. Il messaggio di Michelle Hunziker alla figlia e al suo fidanzato, è pazza del loro amore.

LE FOTO DI AURORA RAMAZZATTO E GOFFREDO CERZA A CENA CON MAMMA E PAPA’





Tante coccole, tanti baci e con i giovani fidanzati ci sono anche Francesca e Fabio, i genitori di Cerza. “Hanno un rapporto speciale” ha commentato qualche post fa Michelle Hunziker pubblicando una foto della coppia. A giudicare dalla gioia dei suoceri anche i coniugi Cerza pensano la stessa cosa del figlio e la sua bellissima fidanzata.